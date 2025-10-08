Головна Думки вголос Андрій Павловський
Українцям нічим платити за комуналку

glavcom.ua
Відкрито рекордну кількість виконавчих проваджень з боргів за комуналку

Кількість боргів за комунальні послуги в Україні зросла на 13% порівняно з минулим роком та у 1,5 разу з початку повномасштабного вторгнення!

Наразі відкрито рекордні 788 507 виконавчих проваджень з боргів за тепло, воду та інші послуги.

Левова частка заборгованостей стосується теплопостачання – 42% усіх виробництв. За ними йдуть борги за воду (21%) та за житлове обслуговування (12%). Також значні борги є за електроенергію (11%) та газ (9,5%).

Найбільше боржників концентрується в прифронтових Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях. При цьому дивовижний факт: найдисциплінованіша область з комунальних платежів – Луганська.

Ще одна цікава деталь: молодь до 25 років майже не має боргів: частка таких виробництв лише 0,9%. Звичайно, це пов'язано з тим, що молодь здебільшого живе спільно з батьками, або ж батьки «спонсують» дітям комуналку, навіть якщо діти живуть окремо. Основна частина боргів із комунальних послуг припадає на людей віком 46–60 років – 38%. На другому місці вікова група 36-45 років (24,7%), майже стільки ж боргів у людей старше 60 років (24,6%).

Зростання боргів за комунальні послуги в Україні свідчить про явну соціальну напругу: основна частина заборгованостей припадає на людей середнього та старшого віку. Це означає, що платоспроможність населення розподілена вкрай нерівномірно, а тарифи, що діють, не пропорційні доходам.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Андрій Павловський

Українцям нічим платити за комуналку
Українцям нічим платити за комуналку
Хліб і борщ стають розкішшю в Україні
Хліб і борщ стають розкішшю в Україні
Що ховається за підвищенням тарифів на електроенергію
Що ховається за підвищенням тарифів на електроенергію
Влада зазіхає на права людей з інвалідністю – і це під час війни
Влада зазіхає на права людей з інвалідністю – і це під час війни
Влада готує значне підвищення тарифів на комуналку
Влада готує значне підвищення тарифів на комуналку
Україні не потрібні державні підприємства?
Україні не потрібні державні підприємства?

