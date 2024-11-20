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Андрій Павловський Громадський діяч, експерт з питань соціальної політики

Хліб і борщ стають розкішшю в Україні

glavcom.ua
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До кінця листопада ціна на хліб зросте на 10-15%
фото з відкритих джерел

«Вдвічі зросли ціни на борщовий набір, особливо на картоплю – втричі»

До кінця листопада ціна на хліб зросте на 10-15%. Це вже не перше зростання в жовтні ціна вже зросла на 5-10%. Але і цього за словами пекарів було недостатньо, щоб покрити витрати на виробництво хліба із-за підвищення вартості борошна, на упаковку, а найбільше на газ, електроенергію та паливо...

Разом з тим спостерігається зниження споживання хліба в Україні на 5% за останній рік.

Підвищення цін знижує купівельну спроможність населення, і після кожного нового збільшення цін попит падає ще більше...

Крім того, вдвічі зросли ціни на борщовий набір, особливо на картоплю – втричі!

Владі крім продукування «потужних» планів, поки не пізно варто на час війни відновити державне регулювання цін на соціально значущі продукти, щоб потім не вводити продуктові картки...

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: продукти населення підвищення цін

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