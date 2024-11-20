Хліб і борщ стають розкішшю в Україні

До кінця листопада ціна на хліб зросте на 10-15%

«Вдвічі зросли ціни на борщовий набір, особливо на картоплю – втричі»

До кінця листопада ціна на хліб зросте на 10-15%. Це вже не перше зростання в жовтні ціна вже зросла на 5-10%. Але і цього за словами пекарів було недостатньо, щоб покрити витрати на виробництво хліба із-за підвищення вартості борошна, на упаковку, а найбільше на газ, електроенергію та паливо...

Разом з тим спостерігається зниження споживання хліба в Україні на 5% за останній рік.

Підвищення цін знижує купівельну спроможність населення, і після кожного нового збільшення цін попит падає ще більше...

Крім того, вдвічі зросли ціни на борщовий набір, особливо на картоплю – втричі!

Владі крім продукування «потужних» планів, поки не пізно варто на час війни відновити державне регулювання цін на соціально значущі продукти, щоб потім не вводити продуктові картки...