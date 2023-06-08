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Андрій Павловський Експерт з питань соціальної політики

Що ховається за підвищенням тарифів на електроенергію

glavcom.ua
«Найпершою справжньою причиною підвищення ціни на електроенергію стала корпоратизація «Енергоатому»»
фото з відкритих джерел

Підвищуючи ціни, чиновники прикриваються війною. Але тут нічого спільного з війною немає

Рішення влади з 1 червня майже вдвічі збільшити тарифи на електроенергію в розпал війни – цинічне, а обґрунтування щодо необхідності ремонту й відновлення зруйнованих ворогом енергетичних об'єктів коштом людей – безглузде і брехливе!

Варто лише звернути увагу, що на відновлення тих чи інших енергетичних об'єктів міжнародні партнери надавали відповідне обладнання та фінансування. Зокрема, ЄБРР виділив на це 800 млн євро. Зараз високими тарифами чиновники фактично покривають масштабне корупційне розкрадання грошей. Найпершою справжньою причиною підвищення ціни на електроенергію стала корпоратизація «Енергоатому». Для цього в лютому Верховна Рада за поданням уряду та при підтримці влади ухвалила відповідний закон, а на днях стало відомо що Володимир Зеленський підписав цей закон.

Щойно «слуги» олігархів вирвали з рук держави «Енергоатом», одразу ж було оголошено про підняття тарифу на електроенергію на 83% – майже вдвічі. І це тільки початок...

Серед інших причин підвищення тарифів українцям – корупційні «націнки», які виставляють у платіжках для населення для збагачення приватних осіб. Це підвищення тарифу, яке прикривається війною і нічого спільного з війною не має – ще одна велика корупція за лаштунками, в тіні. У нас власна електроенергія, у нас власний газ, власне вугілля. Ми можемо абсолютно ні від кого не залежати. І ціни у нас завжди були власними. А зараз на підвищенні тарифів робляться мільярдні капітали, але не Україною!

Щоб виправити цю катастрофічну ситуацію, одразу після перемоги України над ворогом потрібно зробити 5 кроків:

  • повернути в державну власність «Енергоатом»;
  • провести фінансовий аудит всієї енергосистеми, «Укренерго», обленерго, генеруючих компаній тощо;
  • скасувати перехресне субсидування на зелену енергетику;
  • проаналізувати, наскільки ефективно використовувалось обладнання і фінансування, яке поставлялось на відновлення нашої енергосистеми, й точно вирахувати, скільки потрібно ще коштів для того, щоб повністю її відновити, а не відмити гроші на цьому;
  • поновити модель енергоринку, в рамках якої були складені різні за походженням і ціною види електроенергії у загальний ринок, завдяки якому українцям надавалась електроенергія за найнижчою у Європі ціною.
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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: електроенергія тарифи Кабмін

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