Влада зазіхає на права людей з інвалідністю – і це під час війни

Новий законопроєкт суперечить міжнародним нормам та обмежує права вразливих категорій населення

У країні, в якій тисячі громадян отримали страшні поранення під час війни, робиться спроба обмежити права осіб з інвалідністю на соціальний захист, реабілітацію та працевлаштування. Законопроєкт 5344-д тричі включався до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради, проте не був підтриманий народними депутатами України. Проєктом пропонується виключити із законів України фінансування соціальної, професійної, трудової та фізкультурно-спортивної реабілітації і реабілітаційної допомоги, а також пропонується виключити цілу статтю про трудову реабілітацію осіб з інвалідністю. В результаті 23 березня 2023 року проєкт було відправлено на повторне перше читання.

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На жаль, нова редакція доопрацьованого законопроєкту є результатом «косметичних» правок і «камуфляжу» антисоціальних норм з метою протиснути всіма можливими методами цей проєкт. Саме тому жодне реальне громадське об'єднання осіб з інвалідністю не підтримало його. Жодна норма в законопроєкті 5344-д під час його доопрацювання до повторного першого читання не погоджена за участі громадських об'єднань осіб з інвалідністю.

В порушення Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю законопроєкт 5344-д скасовує законодавчу норму щодо необхідності залучення громадських об'єднань осіб з інвалідністю (!) до всіх рішень, які стосуються людей з інвалідністю. Відсторонення громадських об'єднань осіб з інвалідністю від співпраці з інституціями влади – це принципова та незрозуміла позиція Міністерства соціальної політики України та Галини Третьякової.

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Законопроєкт 5344-д не узгоджується із Європейською стратегією прав людей з інвалідністю на 2021-2030 роки, яка передбачає посилення співпраці із об'єднаннями осіб з інвалідністю. Діюча норма щодо співпраці громадських організацій людей з інвалідністю з українською владою знищується законопроєктом, а замість неї передбачається декларативна і абсолютно недієва в реалізації норма, яка блокує таку співпрацю всупереч Європейській стратегії прав людей з інвалідністю.

Попри включення до законопроєкту 5344-д низки новацій, які мають на меті нібито покращити в Україні ситуацію із працевлаштуванням та зайнятістю осіб з інвалідністю, виписані вони абсолютно без урахування вимог нормопроєктувальної техніки та прив'язки до реалій сьогодення, внаслідок чого їх неможливо буде застосувати на практиці. Так звані новації працевлаштування – це фікція, яка тільки декларує «покращення».

Слід звернути увагу, що законопроєкт 5344-д не може бути реалізованим без додаткових і численних змін до кодексів і законів, він є неструктурованим, несистемним, не має логічної послідовності та однозначності в розумінні, містить безліч неузгодженостей між його частинами та із чинним законодавством. Крім того, всупереч вимогам законодавства до проєкту закону не додано жодних фінансово-економічних розрахунків.

Таким чином, владний законопроєкт 5344-д звужує права і пільги людей з інвалідністю, що прямо суперечить ст. 22 Конституції України, Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю... І це під час війни, коли таких людей стає все більше!