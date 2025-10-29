Киянам слід приготуватися до холодної зими

Тепло лише для обраних?

У Києві забули про свою обіцянку побудувати міні-ТЕС загальною потужністю 600 МВт на $1,5 млрд. І вирішили зробити бюджетний варіант на 150 МВт маленьких та ще менше генераторів.

Як і в інших містах, у Києві збільшили кількість обладнання для резервного енергопостачання критичної інфраструктури та житлових будинків. До зими підготували понад 300 джерел електроенергії різної потужності сумарно понад 50 МВт. Ще близько 100 МВт потужності, у тому числі близько 40 МВт направлять на функціонування системи водопостачання, забезпечать газопоршневі установки.

Для розуміння, Київ потребує 1200 МВт. Так що 150 МВт розкиданих по столиці генераторів – це крапля у морі, і захистить лише обраних.

Ще в Києві встановили 51 мобільну пересувну котельню, яка підключатиметься до лікарень та інших установ для забезпечення тимчасового тепла. А школи, садки та ВНЗ? На радість студентам та школярам будуть довгі зимові канікули, які називаються дистанційною освітою.

У Київській міській адміністрації записали собі у перемогу та встановлення 70 сонячних електростанцій у багатоквартирних будинках. Чим вони можуть допомогти узимку? Загадка «Щоб холодна вода перетворилася на гарячу, її треба підігріти». Наразі мер Києва Кличко міг би сказати: «Щоб сонячні батареї працювали – треба дочекатися літа. А зараз зима».

Нажаль керівництво столиці, найбільшого та найбагатшого міста через свою безпорадність та некомпетентність так і не змогло за три роки вирішити питання автономного життєзабезпечення Києва.