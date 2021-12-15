Нацбанк оштрафував трьох страховиків

Страховики мають сплатити штрафи протягом семи робочих днів із дня отримання відповідних рішень НБУ

Національний банк застосував заходи впливу у вигляді штрафних санкцій (штрафів) до трьох страхових компаній. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

НБУ оштрафував СК «Мир», СК «Остра» та СК «Мотор-Гарант».

Такі рішення ухвалені 10 грудня за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг.

СК «Мир» несвоєчасно подала до Нацбанку показники звітності за 9 місяців року, а саме файл IR12 «Дані про набуття у власність/проведення дооцінки нерухомого майна».

СК «Остра» несвоєчасно подала показники звітності за 9 місяців року, а саме файл IR8 «Дані про достроково припинені договори страхування».

СК «Мотор-Гарант» несвоєчасно подала до показники коригуючої звітності за 9 місяців року, а саме файли: IR10 «Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів» та IR11 «Дані про структуру активів, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій, нормативу якості активів».

Страховики мають сплатити штрафи протягом семи робочих днів із дня отримання відповідних рішень НБУ. Рішення про застосування санкцій набрали чинності з 13 грудня 2021 року.

До слова, нещодавно Нацбанк анулював ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг двом страховим компаніям. Вони тривалий час порушували нормативи платоспроможності та достатності капіталу.

До слова, транспортне страхове бюро звернулося до Нацбанку з пропозицією підняти суми страхових виплат по ОСАГО (автоцивілка), а також збільшити ліміт виплат по європротоколу.