Пандемія може призвести до крайньої бідності понад пів мільярда людей

Епідеміологічна ситуація призвела до перебоїв у наданні медичних послуг та викликала надмірне напруження в системах охорони здоров'я

Поширення Covid-19 спровокувало найгіршу економічну кризу з 1930-х років

У світі понад пів мільярда людей можуть зіткнутися з крайньою бідністю через пандемію коронавірусу. Про це вже заявили ВООЗ та Світовий банк. Про це повідомляє сайт ООН.

Як зазначається, пандемія призвела до перебоїв у наданні медичних послуг та викликала надмірне напруження в системах охорони здоров'я. У зв'язку з цим уперше протягом десятиліття знизилося охоплення населення імунізацією, а смертність від туберкульозу та малярії зросла.

Пандемія Covid-19, швидше за все, зупинить глобальний прогрес у напрямку загального охоплення населення світу послугами охорони здоров'я.

У звітах, опублікованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) та Світовим банком йдеться про те, що понад пів мільярда людей стикаються з крайньою бідністю, тому що їм доводиться платити за медичні послуги з власної кишені.

Пандемія також спровокувала найгіршу економічну кризу з 1930-х років, через що людям стає все важче оплачувати медичну допомогу, що рятує життя.

Ще до пандемії пів мільярда людей опинилися на межі крайньої бідності через виплати за медичне обслуговування. В ООН очікують, що зараз ця цифра значно вища й надалі зростатиме.

Нагадаємо, ООН заявляє про глобальну кризу: мільйони дітей під загрозою.



