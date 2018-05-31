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    Блог Аркадія Бабченка: як же це чудово - не бути мішенню

    • Аркадій Бабченко

      Журналіст

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    <span>Василь Грицак, Юрій Луценко і Аркадій Бабченко на брифінгу, 30 травня 2018 року&nbsp;</span> - Блог Аркадія Бабченка: як же це чудово - не бути мішенню
    Василь Грицак, Юрій Луценко і Аркадій Бабченко на брифінгу, 30 травня 2018 року 

    Наступні декілька місяців будуть найкращими за останні роки мого життя

    Мовою оригіналу

    Господи, как же это здорово - не быть мишенью. Когда ты точно знаешь - всё, в этот раз всё. Закончилось. Не пристрелят.

    Сейчас пару дней у них будет шок, потом пару недель они будут обтекать, потом пару недель их будут драть во все щели за проваленную операцию, даст бог, кого-то и уволят, тогда вообще есть много времени, а если даже и не уволят, то все равно несколько месяцев понадобится на выстраивание новых схем, поиск нового исполнителя, поиск оружия, завоз денег и прочие технические детали.

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    А, значит, пару месяцев у тебя точно есть до того момента, пока ты не начнешь заново параноить - началась на тебя охота опять, или нет. 

    По-моему, это будут лучшие пару месяцев за последние годы моей жизни. 

    Хожу. Улыбаюсь. Хорошо, б*я. Довооольный...

    Поспать бы еще. 

    Устал я чота )

    Джерело: блог Аркадія Бабченка

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