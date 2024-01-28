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Аркадій Бабченко Журналіст

Як Естонія за допомогою вкрадених в Україні цінностей потролила Росію

glavcom.ua
Вся тонкість естонського тролінгу полягає в тому, що виставка відбувається у сусідній будівлі з російським посольством

Мешканці Естонії можуть пишатися своєю країною

Вкрадене золото України. У 2018 році естонські митники на прикордонному пункті Лухамаа виявили у вантажівці, яка їхала з Росії, заховані культурні цінності – всього 274 предмети, включаючи монети, а також вироби із золота та срібла. Після огляду та оцінки предметів, конфіскації, кримінального розслідування, винесення вироку, консервації та визначення країни походження було з'ясовано, що археологічні коштовні культурні цінності з України.

Міжнародний чорний ринок культурних цінностей є одним із найбільших нелегальних ринків у світі, поряд із торгівлею наркотиками, зброєю та людьми. В умовах війни грабежі музеїв та пам'ятників, а також незаконний обіг предметів посилюються. Це сталося і в Україні.

За допомогою виставки ми хочемо привернути увагу до проблеми незаконної торгівлі культурними цінностями та показати культурну спадщину України, яка походить з регіонів, що найбільш постраждали від війни, у тому числі з Криму.

Виставка працює п'ять днів. Після виставки всі цінності буде повернуто Україні.

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Естонія якась чумова країна. Я починаю відчувати зовсім незнайоме мені почуття. Я пишаюся країною, де живу. А я до такого не звик...

І все це без пафосу, без понту, без зайвої істерики. І народу – вагон.

На монетах – кримськотатарська Тамга. Херсонес, 900 року.

Але вся тонкість естонського тролінгу полягає в тому, що виставка відбувається у сусідній будівлі з російським посольством.

А перед ним знову мітинг. Група естонців – вона вже стала символом – другий рік щотижня приходять на годину під вікна о*ків і скандують «Російський солдат – фашист і окупант!»

Ну і ми трошки…

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Естонія

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Аркадій Бабченко

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