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Аркадій Бабченко Журналіст

А що сталося? Соратниця Навального заявила про необхідність «брати в руки зброю»

glavcom.ua
Певчих закликала росіян продовжувати боротьбу

«Комусь треба тиждень поплакати, а комусь зараз взяти зброю і кудись йти»

Соратниця Навального заявила про необхідність «комусь зараз взяти зброю».

«Треба зрозуміти, що кожному з нас треба, щоби продовжувати боротьбу. Комусь може бути треба тиждень поплакати, а комусь зараз взяти зброю і кудись йти», – сказала вона.

Певчих зазначила, що після смерті Олексія Навального ті, хто його підтримував, мають довести його ідеї до «неминучої та однозначної» реалізації, а саме зробити Росію вільною країною.

Вона додала, що «цей шлях може бути дуже довгим і не всі встигнуть побачити прекрасну Росію майбутнього, але ми зобов'язані це зробити, особливо після жертви, яку приніс Олексій».

А що сталося? Війна, чи що? Та ти що...

Бабченко завжди правий (с)

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна Олексій Навальний

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