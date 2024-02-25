А що сталося? Соратниця Навального заявила про необхідність «брати в руки зброю»

«Комусь треба тиждень поплакати, а комусь зараз взяти зброю і кудись йти»

Соратниця Навального заявила про необхідність «комусь зараз взяти зброю».

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«Треба зрозуміти, що кожному з нас треба, щоби продовжувати боротьбу. Комусь може бути треба тиждень поплакати, а комусь зараз взяти зброю і кудись йти», – сказала вона.

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Певчих зазначила, що після смерті Олексія Навального ті, хто його підтримував, мають довести його ідеї до «неминучої та однозначної» реалізації, а саме зробити Росію вільною країною.

Вона додала, що «цей шлях може бути дуже довгим і не всі встигнуть побачити прекрасну Росію майбутнього, але ми зобов'язані це зробити, особливо після жертви, яку приніс Олексій».

А що сталося? Війна, чи що? Та ти що...

Бабченко завжди правий (с)