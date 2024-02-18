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Аркадій Бабченко Журналіст

Навальний міг би легко зібрати 200 млн євро для ЗСУ, але...

glavcom.ua
Олексій Навальний, Борис Нємцов, Олег Кашин та Аркадій Бабченко

Чи коштували воно того?

Усіх на цьому фото намагалися вбити. Двох недобили. Двох вбили.

За два роки ми з вами зібрали приблизно два мільйони євро. Це лише на SAB. Це із забаненим Фейсбуком, вічно зниженою видачею в Ютуб та практично повною відсутністю медіаресурсу.

Олексій із його популярністю міг би зібрати мільйонів двісті. Легко. Як два пакети допомоги, які виділяє Німеччина. І живий був би, і в Україні тисячі життів би врятував, і режим би хитався куди ефективніше.

Ну і ось на...? Чи коштували воно того? Прекрасна Росія Майбутнього, Путін зас..., кайдани впадуть...

А вас попереджали. Ще колись.

«Біжіть, дурні» (с). І донатьте на ЗСУ.

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Джерело
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Теги: путінський режим росія путін Олексій Навальний

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Аркадій Бабченко

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