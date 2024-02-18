Навальний міг би легко зібрати 200 млн євро для ЗСУ, але...

Чи коштували воно того?

Усіх на цьому фото намагалися вбити. Двох недобили. Двох вбили.

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За два роки ми з вами зібрали приблизно два мільйони євро. Це лише на SAB. Це із забаненим Фейсбуком, вічно зниженою видачею в Ютуб та практично повною відсутністю медіаресурсу.

Олексій із його популярністю міг би зібрати мільйонів двісті. Легко. Як два пакети допомоги, які виділяє Німеччина. І живий був би, і в Україні тисячі життів би врятував, і режим би хитався куди ефективніше.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ну і ось на...? Чи коштували воно того? Прекрасна Росія Майбутнього, Путін зас..., кайдани впадуть...

А вас попереджали. Ще колись.

«Біжіть, дурні» (с). І донатьте на ЗСУ.