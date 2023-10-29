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Аркадій Бабченко Журналіст

Представники народів РФ, яких раніше депортував Сталін, тепер закликають депортувати євреїв

glavcom.ua
У Дагестані жителі зібралися біля центрального готелю Хасавюрта, тому що містом пройшли чутки, що там розміщені ізраїльські біженці

Жертва зовсім не обов'язково буде моральнішою за ката

«У полеміці з Катериною Шульман, яка свято вірить в те, що все буде чудово і російський народ прокинеться і скине ярмо, я писав, що якщо російський народ, не дай бог, прокинеться, то Катерину Шульман він повісить насамперед, одразу після царя, на цьому ж стовпі, разом із Шендеровичем, Шлосбергом, мною та іншими… А потім прийде Рамзан Ахматович, сильний горець із твердою рукою, і зажене їх назад у землянки, в постоли та лободу, у шинелі та табірну робу, по горло в крові, в якій спробує втопити і ще півсвіту – ось тут реально буде хана».

Аркадій Бабченко. Рік так 2012-ий.

У Карачаєво-Черкесії пройшов мітинг, на якому жителі вимагали виселити євреїв з території республіки та запровадити заборону на в'їзд етнічних євреїв у регіон та закликали співгромадян не здавати їм житло. Мітинг пройшов на центральній площі столиці, зібралося кілька сотень людей.

Нагадаю.

І карачаївці, і черкеси – народи, депортовані Росією.

Карачаєвців депортував Сталін у 1943 році. Черкесів Росія геноцидила взагалі двісті років, починаючи ще з турецьких воєн – і депортувала дев'яносто відсотків народу до Османської імперії.

Наразі ці люди закликають до депортації євреїв. Жертва зовсім не обов'язково буде моральнішою за ката. Іноді це можуть бути рівнозначні уїб...и.

Того ж дня в Дагестані жителі зібралися біля центрального готелю Хасавюрта, тому що містом пройшла чутка, що там розміщені ізраїльські біженці. Ці знамениті юрби ізраїльських біженців в аулах Дагестану…

Проте натовп, який був уже значно чисельнішим, мало не розніс готель. Власникам довелося навіть впустити делегатів усередину, щоб змогли переконатися, що жодних євреїв усередині немає.

Після чого на дверях готелю з'явилася така ось табличка. «Євреям вхід заборонено».

Вночі у місті Нальчик невідомі підпалили недобудований будинок єврейського центру. На стіні також з'явився антисемітський напис: «Смерть яхудам».

Кабардинці та балкарці також були депортовані.

Вони всі чекають на Сталіна. Сильну руку. Яка б почала депортувати євреїв. Ворогів народу. Лібералів. Іноагентів. Потім їх самих...

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Ізраїль війна Йосип Сталін

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Аркадій Бабченко

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