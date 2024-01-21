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Аркадій Бабченко Журналіст

Ви не повірите, але опозиція РФ знову закликає росіян брати участь у виборах

glavcom.ua

Будете сміятися, але...

Тобто ви мені, звичайно, знову не повірите. Тому що повірити в це вже дуже складно навіть мені.

Д... знову кличуть брати участь у виборах і голосувати за будь-кого проти Путіна.

Ви не повірите, але опозиція РФ знову закликає росіян брати участь у виборах фото 1

Так, вони на повному серйозі пропонують усім, хто втік, піти в консульства, дати там паспорти, адреси проживання, і потім поставити галочку за якусь там Раду Руських. Щоб вона перемогла Путіна. І Путін тут же негайно за... І так переможемо.

А потім – ну, за логікою-то – треба буде пускати літачки, світити ліхтариками, кидати кросівочками, кричати «Ганьба-ганьба!», «Відпускай-відпускай!» і робити Selfie з автозаку.

Потім висвітлювати процеси над затриманими, потім заарештованими, потім посадженими.

Потім писати про пляшку та швабру з ручкою.

А потім, дивишся, і Навальний повернеться до Росії. І замінить табуретки на стільці. І писатиме пости із ШІЗО.

А за 6 років знову по колу. І всі задоволені, і при справі.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін опозиція вибори росія

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Аркадій Бабченко

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