Чи захищатиме Трамп Литву від нападу Росії?
Чи залишилися ще люди, які вірять, що Трамп захищатиме ті країни НАТО, які платять потрібні суми?
Ну, із Трампом усе вже давно зрозуміло. Якщо хтось ще не в курсі – на зустрічі в Південній Кароліні він ляпнув наступне:
– Один із президентів великої країни підвівся і запитав: «Сер, якщо ми не заплатимо і на нас нападе Росія, ви нас захистите?» Я сказав: «Ви не заплатили? Ви прострочили платіж?» Він сказав: «Так, припустимо, це станеться». Ні, я не став би вас захищати, більше того, я заохочував би їх робити все, що вони захочуть. Ви маєте заплатити.
У мене інше питання. А чи залишилися ще люди, які вірять, що Трамп захищатиме тих, хто платить?
Що якщо, скажімо, Литва щороку вноситиме до бюджету НАТО вп'ятеро більше, ніж йдеться в статуті, то Трамп одразу направить шостий флот і першу піхотну дивізію на її захист у разі нападу Росії?
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