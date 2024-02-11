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Аркадій Бабченко Журналіст

Чи захищатиме Трамп Литву від нападу Росії?

glavcom.ua
Заяви Трампа спровокували скандал
фото: AP

Чи залишилися ще люди, які вірять, що Трамп захищатиме ті країни НАТО, які платять потрібні суми?

Ну, із Трампом усе вже давно зрозуміло. Якщо хтось ще не в курсі – на зустрічі в Південній Кароліні він ляпнув наступне:

– Один із президентів великої країни підвівся і запитав: «Сер, якщо ми не заплатимо і на нас нападе Росія, ви нас захистите?» Я сказав: «Ви не заплатили? Ви прострочили платіж?» Він сказав: «Так, припустимо, це станеться». Ні, я не став би вас захищати, більше того, я заохочував би їх робити все, що вони захочуть. Ви маєте заплатити.

У мене інше питання. А чи залишилися ще люди, які вірять, що Трамп захищатиме тих, хто платить?

Що якщо, скажімо, Литва щороку вноситиме до бюджету НАТО вп'ятеро більше, ніж йдеться в статуті, то Трамп одразу направить шостий флот і першу піхотну дивізію на її захист у разі нападу Росії?

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Джерело
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Теги: росія США НАТО Дональд Трамп Литва

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Аркадій Бабченко

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