Революція Гідності: є спогади, які хочеш забути, але не можеш...

Так виглядав Будинок Профспілок у ті страшні дні

Хочеться, щоб ці спогади потонули там, в мозку, як в болоті, і більше не спливали

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Вот не хочется ничего писать про Майдан. И вспоминать не хочется. То есть, вообще Майдан вспоминать хочется. Одно из лучших событий, что были в моей жизни. Но именно вот эти дни... Я по Институтской не могу ходить до сих пор. Вот не хожу и все. Вот какой-то стопор у бетонных набалдашников срабатывает. По Грушевского и в Мариинский более менее, а Институтская, «Украина», Банковая, стелла на Майдане, «Глобус» - как отрезало.

А сегодня так отчетливо вспомнилось, как из окна второго этажа Дома профсоюзов от огня пытается вылезти человек, выбирается на карниз, ему кидают веревки, внизу растягивают что-то, откуда-то тащат какие-то деревянные щиты что ли, а они не достают никак до второго этажа, и ему кричат «прыгай» и я тоже кричу...

Столько уже всего в башке. Столько там воспоминаний, которые не хочется больше доставать. Хочется, чтоб они утонули там, в мозгу, как в болоте, и больше не всплывали. А сам хочу дом. Море. Утром вышел с маской и ластами, нырнул, подстрелил что-нибудь такое, что только на картинке и видел, сожрал, и валяться на пляжу. И ничего не делать. Главное - не писать. И не думать. И не вспоминать.

Идиотом хочу быть.

Но нельзя.

Иначе все было напрасно.

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