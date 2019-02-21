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    Думки вголос

    Революція Гідності: є спогади, які хочеш забути, але не можеш...

    • Аркадій Бабченко

      Журналіст

    • Розсилка
    Так виглядав Будинок Профспілок у ті страшні дні - Революція Гідності: є спогади, які хочеш забути, але не можеш...
    Так виглядав Будинок Профспілок у ті страшні дні

    Хочеться, щоб ці спогади потонули там, в мозку, як в болоті, і більше не спливали

    Мовою оригіналу

    Вот не хочется ничего писать про Майдан. И вспоминать не хочется. То есть, вообще Майдан вспоминать хочется. Одно из лучших событий, что были в моей жизни. Но именно вот эти дни... Я по Институтской не могу ходить до сих пор. Вот не хожу и все. Вот какой-то стопор у бетонных набалдашников срабатывает. По Грушевского и в Мариинский более менее, а Институтская, «Украина», Банковая, стелла на Майдане, «Глобус» - как отрезало. 

    А сегодня так отчетливо вспомнилось, как из окна второго этажа Дома профсоюзов от огня пытается вылезти человек, выбирается на карниз, ему кидают веревки, внизу растягивают что-то, откуда-то тащат какие-то деревянные щиты что ли, а они не достают никак до второго этажа, и ему кричат «прыгай» и я тоже кричу...

    Столько уже всего в башке. Столько там воспоминаний, которые не хочется больше доставать. Хочется, чтоб они утонули там, в мозгу, как в болоте, и больше не всплывали. А сам хочу дом. Море. Утром вышел с маской и ластами, нырнул, подстрелил что-нибудь такое, что только на картинке и видел, сожрал, и валяться на пляжу. И ничего не делать. Главное - не писать. И не думать. И не вспоминать. 
    Идиотом хочу быть. 

    Но нельзя. 

    Иначе все было напрасно.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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