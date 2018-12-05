У Росії батьки оцінили життя власної дитини в дві тисячі євро

Дві тисячі євро. За життя власної дитини. Кінчена країна

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Помните, ребенок, мальчишка лет семи, в Сочи упал в ливневую канализацию во время потопа и погиб? Типа, решетка не была предусмотрена конструкцией. Его бабушка там бегала, с ума сходила. Тело ребенка нашли потом водолазы в море. Бабушка умерла на следующий день. Не выдержало сердце. Не буду ставить этот ролик, не могу его смотреть.

Агентства сообщают, что сегодня уголовное дело прекращено. За примирением сторон. Родители погибшего ребенка отказались от претензий и согласились взять компенсацию в сто пятьдесят тысяч рублей.

Две тысячи евро. За жизнь собственного ребенка.

Даже по тысяче. За внука и бабушку.

Суд согласился закрыть дело.

Конченная страна.

Джерело: блог Аркадія Бабченка

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