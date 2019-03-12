Українцям залишилося лише президента вибрати, який поїде з сольним концертом до Москви

Maruv

Президент має відповідати своїй країні. Все повинно бути органічно

Мовою оригіналу

MARUV заявила о поддержке на Евровидении Сергея Лазарева и о том, что в начале апреля уезжает в Россию на масштабные гастроли и сольный концерт в Москве.

Ну слава те, господи... Слава богу, не подписала этот кабальный договор и не стала политической дубинкой в руках НТКУ. А то ж ведь мучилась бы сейчас, страну свою представляла, гимн бы петь пришлось... Кто вынесет такое?

А сколько долбо*бов защитничков было в коментах-то, боже... Один русский либерал, из Праги воюющий с Порошенко, всё мне доказывал, что злобный Аласания пытается заставить её агитировать за Кровавого Барыгу.

Ну, ничего. Осталось только Президента выбрать, который на сольный концерт в Москву поедет, и все будет норм. А, судя по количеству фанатов Марув, так и будет. Ну, что ж. Президент должен соответствовать своей стране. Всё должно быть органично.

Ваш дед Ванга.

Джерело: блог Аркадія Бабченка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»