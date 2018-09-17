Вибори в Росії: сталіністи проти путіністів

Армія, рів з крокодилами, сильна працездатна держава та кулеметні вишки по периметру потрібні Україні з таким сусідом

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В России в Сахе и в Приморье на выборах победили оппозиционные кандидаты. Либеральная часть ленты радуется - ура, мы ломим, гнутся шведы. Наконец-то сменяемость власти. Пошел посмотреть, что именно за кандидаты. Так и есть - коммунисты. Страна пришла к своему абсолютно естественному знаменателю - сталинисты против путинистов. Любители гулага против ворья. И либералы, хлопающие в ладошки от того, что на смену тем, кто их обворовывает, приходят те, кто их будет сажать.

Ничего другого там нет и быть не может. Все надежды на то, что после Путина будет новая прекрасная свободная Россия будущего - инфантильные фантазии. После Путина будет новый мини-сталин. Как я и говорил - если там сейчас провести действительно свободные честные выборы, то на них победит Жириновский. Ну их нахуй с такой сменяемостью власти.

Напомню, что на митинге против пенсионной реформы почтили минутой молчания взорванного Захарченко и спели «Войну народную» против фашизма.

Армия, ров с крокодилами, сильное работоспособное государство, пулеметные вышки по периметру.

Запасы дуста.

Иначе крышка.

Джерело: блог Аркадія Бабченка

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