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    Думки вголос

    Діджиталізація: нова влада створила міністерство, в якому втричі збільшила кількість чиновників

    • Володимир Ар`єв

      Народний депутат

    • Розсилка
    Діджиталізація: нова влада створила міністерство, в якому втричі збільшила кількість чиновників

    Такий тут турборежим з діджиталізацією намалювались

    Час чудових історій безупинний. Один молодий президент придумав державу в смартфоні, щоб зменшити кількість всяких чиновників, які мучать громадян наданням послуг. Послуги в телефон засунути. Ок, намір супер, взялися виконувати. Але, видно, пороблено, і щоб тут не створювали, все одно виходить КПСС.

    Спочатку цілого віце-прем‘єра по темі призначили. Потім державне агентство з питань елекронного урядування підняли до статусу міністерства цифрової трансформації. Тут якраз всує згадати колегу Пинзеника, який казав - хочете щоб зникли яблука, створіть міністерство яблук. Але на тому не кінець.

    Сьогодні боротьбу з бюрократією добили потужним рішенням: новостворене цифрове міністерство на новий бюджетний рік запросило додаткові 26 мільйонів гривень, через збільшення штату міністерства з 75 чиновників до 225. Вловили? Деталізую: нова влада щоб зменшити кількість чиновників, створила ціле міністерство, в якому кількість чиновників помножила на три.

    Такий тут турборежим з діджиталізацією намалювались. Нє ржать!

    Джерело: блог Володимира Ар'єва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Кабмін чиновник
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