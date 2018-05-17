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    Думки вголос

    Нездатність бачити. Післямова до найнесподіванішої вистави цього сезону

    • Анжела Величко

      Театрал

    • Розсилка
    Спектакль &laquo;Сліпота&raquo;<a href="/scotch/showbiz/teatr-mizantrop-vpervye-pokazal-spektakl-v-polnoy-temnote-493213.html"></a>
    Спектакль «Сліпота»

    Вперше в моєму театральному житті перед виставою попросили здати телефон і сходити до вбиральні

    Мовою оригіналу

    Данный текст создавался как вдохновленный призыв сходить в театр. Рассказанная  автором история  взята из личной жизни и к спектаклю «Слепота» никакого отношения не имеет. Никаких спойлеров – иди и смотри.

    Впервые в моей театральной жизни у меня перед представлением  настоятельно попросили сдать мобильный телефон и сходить в туалет.

     - Ужасно неуютно без мобильного, - сказал мне мой друг, - Как будто отобрали что-то очень ценное. Я же мог сказать, что у меня нет телефона и оставить его в сумке. Почему я согласился на эту авантюру. Перед началом спектакля композитор и сооснователь  театра Мизантроп Дмитрий Саратский предупредил, что около двух часов зрители будут находится в полнейшей темноте и предложил уйти тем, кто психически нестабилен.  Также Дмитрий попросил не выходить из зала во время спектакля, так как движущийся  в темноте человек  может нечаянно ранить актеров, играющих внутри круга  зрительских стульев…

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    Мой крестный отец слепой. Он ослеп в нелегкие восьмидесятые в результате аварии на шахте и всю свою сознательную жизнь я слепоту одного из самых родных мужчин в моей жизни воспринимала как нормальность. С рождения я знала, что крестный такой – не видит. Для меня сразу это было не страшно – это просто было по-другому, чем у всех  - как фиолетовый цвет глаз, или зеленый цвет волос –просто инаковость. Взрослый и сильный человек, потеряв зрение и семью (жена ушла от крестного сразу же после аварии, как только стало ясно, что он не будет видеть никогда), не опустил руки, а освоил профессию массажиста, снова женился, выучил язык Брайля. Крестный стал одним из самых востребованных специалистов в нашем городе – на массажи к нему записывались по блату. Зарабатывал хорошие деньги, помогал детям, финансово был отвественнен за жену и ее детей.

    Помню до сих пор фразу, которую он сказал мне в мои лет восемь на вопрос почему он работает, ведь у него хорошая пенсия: мужчина должен отвечать за безопасность и комфорт любимой женщины, в любом состоянии он ее кормилец, а не наоборот.  А еще мой любимый слепец всегда был интересным рассказчиком и собеседником, умел слушать и слышать. Поэтому слепота никогда не была для меня синонимом беззащитности или слабости – таков  мой личный опыт. Когда я была маленькой, часто дома, чтобы понять, как же живется крестному в полнейшей темноте, я закрывала повязкой глаза и пыталась пожить без одного из органов чувств какое-то время.  

    Пьеса «Слепота»  создана по мотивам романа лауреата Нобелевской премии  писателя  Жозе Сарамаго, его книгу я уже внесла в список «маст», чего и вам желаю. В 2008 году по роману был снят фильм с Джулианной Мур в главной роли. Слепота - это история людей, по непонятным причинам потерявших зрение.  Не буду пересказывать сюжет, только скажу, что около двух часов вы просидите в полнейшей темноте и станете частью постановки - потеряете зрение, как герои пьесы. И вы также не можете уйти. Вы беззащитны, потому что лишены зрения. И вы слабы.

    Или нет.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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