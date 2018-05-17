Спектакль «Сліпота»

Вперше в моєму театральному житті перед виставою попросили здати телефон і сходити до вбиральні

Мовою оригіналу

Данный текст создавался как вдохновленный призыв сходить в театр. Рассказанная автором история взята из личной жизни и к спектаклю «Слепота» никакого отношения не имеет. Никаких спойлеров – иди и смотри.

Впервые в моей театральной жизни у меня перед представлением настоятельно попросили сдать мобильный телефон и сходить в туалет.

- Ужасно неуютно без мобильного, - сказал мне мой друг, - Как будто отобрали что-то очень ценное. Я же мог сказать, что у меня нет телефона и оставить его в сумке. Почему я согласился на эту авантюру. Перед началом спектакля композитор и сооснователь театра Мизантроп Дмитрий Саратский предупредил, что около двух часов зрители будут находится в полнейшей темноте и предложил уйти тем, кто психически нестабилен. Также Дмитрий попросил не выходить из зала во время спектакля, так как движущийся в темноте человек может нечаянно ранить актеров, играющих внутри круга зрительских стульев…

Мой крестный отец слепой. Он ослеп в нелегкие восьмидесятые в результате аварии на шахте и всю свою сознательную жизнь я слепоту одного из самых родных мужчин в моей жизни воспринимала как нормальность. С рождения я знала, что крестный такой – не видит. Для меня сразу это было не страшно – это просто было по-другому, чем у всех - как фиолетовый цвет глаз, или зеленый цвет волос –просто инаковость. Взрослый и сильный человек, потеряв зрение и семью (жена ушла от крестного сразу же после аварии, как только стало ясно, что он не будет видеть никогда), не опустил руки, а освоил профессию массажиста, снова женился, выучил язык Брайля. Крестный стал одним из самых востребованных специалистов в нашем городе – на массажи к нему записывались по блату. Зарабатывал хорошие деньги, помогал детям, финансово был отвественнен за жену и ее детей.

Помню до сих пор фразу, которую он сказал мне в мои лет восемь на вопрос почему он работает, ведь у него хорошая пенсия: мужчина должен отвечать за безопасность и комфорт любимой женщины, в любом состоянии он ее кормилец, а не наоборот. А еще мой любимый слепец всегда был интересным рассказчиком и собеседником, умел слушать и слышать. Поэтому слепота никогда не была для меня синонимом беззащитности или слабости – таков мой личный опыт. Когда я была маленькой, часто дома, чтобы понять, как же живется крестному в полнейшей темноте, я закрывала повязкой глаза и пыталась пожить без одного из органов чувств какое-то время.

Пьеса «Слепота» создана по мотивам романа лауреата Нобелевской премии писателя Жозе Сарамаго, его книгу я уже внесла в список «маст», чего и вам желаю. В 2008 году по роману был снят фильм с Джулианной Мур в главной роли. Слепота - это история людей, по непонятным причинам потерявших зрение. Не буду пересказывать сюжет, только скажу, что около двух часов вы просидите в полнейшей темноте и станете частью постановки - потеряете зрение, как герои пьесы. И вы также не можете уйти. Вы беззащитны, потому что лишены зрения. И вы слабы.

Или нет.

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