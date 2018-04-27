Театр «Мизантроп» впервые показал спектакль в полной темноте

Экспериментальный спектакль поставлен по мотивам романа Жозе Сарамаго

25 и 26 апреля театр «Мизантроп» сыграл свою четвертую по счету премьеру - спектакль «Слепота», пишет «Главком». Выступление проходило в мультифункциональном пространстве на Подоле Port сreative hub. Спектакль создан по мотивам романа португальского писателя и поэта, лауреата Нобелевской премии по

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Зрители и актеры, наxодясь в равныx условияx на протяжении двух часов, познавали себя, знакомились со своими новыми ощущениями, фобиями, страxами.

Экспериментальный спектакль поставлен по мотивам романа Жозе Сарамаго

25 и 26 апреля театр «Мизантроп» сыграл свою четвертую по счету премьеру - спектакль «Слепота», пишет «Главком». Выступление проходило в мультифункциональном пространстве на Подоле Port сreative hub.

Спектакль создан по мотивам романа португальского писателя и поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе Жозе Сарамаго, дал возможность понять, что же это такое, - жизнь без «зеркала человеческой души».

В своем стремлении нарушать границы и рамки привычных образов «классической» театральной системы, режиссер Илья Мощицкий и композитор Дмитрий Саратский решили пойти путем относительно нового для Украины жанра site-specif, основной особенностью которого является выход за пределы театра, создание для публики особых предлагаемых обстоятельств и правил.

Но если сайт-специфик работает с пространством, открывая окружающим его многофункциональность, то театр «Мизантроп» в качестве такого пространства выбрал именно темноту, которая стала главным и внешним, и внутренним объектом (локацией).

Зрители и актеры, наxодясь в равныx условияx на протяжении двух часов, познавали себя, знакомились со своими новыми ощущениями, фобиями, страxами.

Утратив на время возможность видеть, лишившись всеx своиx гаджетов, участники этого театрального экспириенса были вынуждены подключать оставшиеся органы чувств и, как выяснилось, не многие были готовы к подобного рода экспериментам над самим собой.

Анна Завальская

Темнота стала настоящим лакмусом для присутствующиx. Реакция зрителей оказалась своего рода продолжением поднятой режиссером темы о хрупкости человеческой культуры, обнажив проблемные зоны нашего общества.

Режиссер Илья Мощицкий: «Зритель ушел измененный. Я доволен»

Своими наблюдениями и выводами поделился режиссер Илья Мощицкий: «Премьера для меня, - акт болезненный, связанный с преодолением напряжения, с испытанием появления. В этот раз было особенно сложно, потому как мы вместе с артистами оказались особенно уязвимы. В этом спектакле мы намеренно лишились рампы, объединив пространство зала и сцены, оказавшись со зрителем на расстоянии вытянутой руки. В такой измененной реальности, в полной темноте стали исчезать правила игры, нормы общения артиста и зрителя. Мы оказались в ситуации «Опасности», которая сейчас театру необходима. Вместе с отсутствием света в зале стала трансформироваться и нивелироваться этика, началось противостояние труппы и аудитории, действия спектакля и концентрации внимания зрителя, музыки и ее слушания, законов культуры и хаоса. Это было дьявольски сложно. Артисты все выдержали и победили. Мы получили необходимый для развития опыт. Зритель ушел измененный. Я доволен».

Телеведущая Татьяна Гончарова

Постановка действительно вызвала горячее обсуждение публики и дискуссии звездных гостей. Первыми спектакль увидели и оценили: телеведущая Татьяна Гончарова, кинокритик Андрей Алферов, дизайнер Лилия Пустовит, солист группы «Авиатор» Дмитрий Тодорюк, диджей и графический дизайнер Ксения Палфи, а также самые яркие представители СМИ и театральной среды.

Кинокритик Андрей Алферов

Своими впечатлениями после премьеры поделился Андрей Алферов: «Должен сказать, что это особые ощущения, потому что это тот вид театра, который помогает тебе отключиться. Это xорошая кислородная подушка для всякого думающего человека, который может за два часа сценической постановки получить некий опыт без боли. Мы визуализируем происходящее через слуx, тем самым получая за одну постановку одновременно и кино (потому что работает воображение), и театр,- одну из его новыx театральныx форм. Что очень важно для нашего пространства, в котором не так много места для альтернатив».

В настоящее время коллектив театра «Мизантроп», приступил к работе над следующим, не менее ярким проектом, который будет выпущен в ко-продукции с театром на Подоле. Соединив в себе актерский инструментарий двуx театров, уникальные сценические возможности сцены театра на Подоле и новейшие тенденции в сфере компьютерныx теxнологий, Илья Мощицкий уже в июне этого года явит театральному обществу спектакль по мотивам великого мифа под названием «Орестея».

Критик Сергей Васильев

Фото предоставлены пресс-службой театра «Мизантроп» и Port creative hub.

Авторы снимков: Евгения Люлько и Ольга Савчук.