Звідки у Зеленського взяли інформацію, що Раді довіряє лише 4% громадян України?

Фото: УНІАН

В офіційних документах мають бути точні цифри

Читаю на сайті Президента України:«Головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції – 4%. Це – оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень».

Я так розумію, що в офіційних документах мають бути точні цифри. То у мене питання: звідки взялися 4%?

Я старанно шукала, останні вимірювання рейтингів довіри до інституцій, які знайшла - в опитуванні «Рейтингу» (лютий-2019): переважно і повністю довіряють Верховній Раді 12%. Звісно, 12% - це теж малувато. Але ж не 4%!

Загалом довіра до ВР була відносно вагомою лише одразу після обрання (та й то негатив переважав).

12% - небагато? А от у грудні 2015 року, через рік після обрання повна і переважна довіра до ВР, згідно опитування «Дем. ініціатив» і КМІСу - 9.5%. Тобто,за цією логікою, розпускати ВР треба було вже через рік після обрання?

Що далі? Грудень 2016 - 12% (розігнати!), грудень 2017 - 9% (розігнати!) Це ще менше, ніж 12%! То що - кожного року треба було розпускати ВР?

До речі, до інших державних інституцій довіра на тому ж рівні (особливо до судів). То давайте все і всіх розпустимо, «до основанья, а затем...»

Але повертаюся до свого питання: звідки взялися 4%? І при чому тут Конституція?

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