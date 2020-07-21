Для президента Зеленського готель важливіший, ніж загиблий на фронті військовий?

Борислав Береза Народний депутат 8 скликання

Борислав Береза

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент вже добу не коментує загибель на Донбасі одного з синів України

Мовою оригіналу

На фронте вновь потери. Россияне убили морпеха Василия Кравченко.Он защищал Украину с февраля 2018 года, а в апреле этого года женился. Ему было 26 лет и если бы не российское вторжение в Украину, то он бы жил и жил. Покойся с миром, воин! Вечная память всем погибшим героям!

Загиблий морпіх Василь Кравченко

Владимир Зеленский, уже через 15 минут после продажи отеля «Дніпро» российскому бизнесмену Вы написали радостный пост.

Но молчите и через сутки после гибели одного из сыновей Украины? Для Вас отель важнее гибели гражданина? Долго молчать будете?

Джерело: блог Борислава Берези

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