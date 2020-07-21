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    Думки вголос

    Для президента Зеленського готель важливіший, ніж загиблий на фронті військовий?

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Для президента Зеленського готель важливіший, ніж загиблий на фронті військовий?

    Президент вже добу не коментує загибель на Донбасі одного з синів України

    Мовою оригіналу

    На фронте вновь потери. Россияне убили морпеха Василия Кравченко.Он защищал Украину с февраля 2018 года, а в апреле этого года женился. Ему было 26 лет и если бы не российское вторжение в Украину, то он бы жил и жил. Покойся с миром, воин! Вечная память всем погибшим героям!

    Загиблий морпіх Василь Кравченко
    Загиблий морпіх Василь Кравченко

    Владимир Зеленский, уже через 15 минут после продажи отеля «Дніпро» российскому бизнесмену Вы написали радостный пост.

    Но молчите и через сутки после гибели одного из сыновей Украины? Для Вас отель важнее гибели гражданина? Долго молчать будете?

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Дніпро президент готель
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