Головна Думки вголос Борислав Береза
search button user button menu button
Борислав Береза Народний депутат 8 скликання

Чорноморськ після атаки: чи витримає концесія порту випробування війною

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: ДСНС

Публічний договір із чіткими правилами – мінімальна ціна за довіру

9 жовтня російський удар знеструмив Чорноморськ. Місто й критична інфраструктура сиділи на генераторах, енергетики відновлювали мережі в аварійному режимі. Цей випадок – не абстракція з презентацій Кабміну, а реальність. Яку має враховувати будь-який інвестдоговір для порту. І, в тому числі, дивний проект концесій порту Чорноморськ, про який писав 8 жовтня, за день до удару по місту.

Минув майже два тижні – з боку чиновників гучна тиша. Хоча тему очевидних ризиків проекту підіймав не лише я, але й галузеві експерти і громадські організації.

Мушу сказати прямо: у тому, як просувають цей проєкт, я бачу прямі корупційні ризики. Коли правила відбору виписані під вузьке коло «правильних» і не українських гравців, презентації проводяться у напівзакритому форматі, а профільних критиків не пускають на заходи – це не схоже на чесну конкуренцію. Відсутність у публічному доступі драфту договору, матриці ризиків і соціального блоку – класичні маркери «ручної» угоди. Так само підозріло виглядає оголошення «міжнародних експертів» без розкриття їхніх мандатів та запобіжників конфлікту інтересів. Усе це разом дає підстави припускати, що нас готують до заздалегідь визначеного переможця, а не до реальної реформи.

А останній терористичний удар по Чорноморську піднімає ще одне ключове питання – безпеки проекту і відповідальності за цю безпеку.

Наведу п’ять речей очевидних (для мене, але чомусь не для чиновників), без яких концесія в умовах війни перетворюється на рулетку. Російську рулетку.

1) Війна в договорі: «паузи» можливі, механіки не видно

Новий закон про державно-приватне партнерство дозволяє призупиняти/коригувати умови через форс-мажор, зокрема війну. Це правильний інструмент, але у матеріалах, оприлюднених міністерством щодо концесії порту,  не пояснено, як саме закон спрацює «в полі»: хто, коли і на яких підставах натискає «паузу», що з платежами, як виглядає «перезапуск».

2) Міжнародні стандарти безпеки: рамка є, KPI нема

Якщо радниками виступають IFC та ЄБРР, то діють IFC Performance Standards. Для нашого кейсу ключова –  PS4: плани надзвичайних ситуацій, управління приватною охороною, інженерна безпека. Але поки що публічно не видно вимірюваних показників (час відновлення, місткість укриттів, тренування) і санкцій за невиконання.

3) Страхування: море покрили, берег – «сіра зона»

Держава разом із Lloyd’s та Marsh розгорнула Unity – воєнне страхування для суден і вантажів (усі немілітарні карго). Це критично для експорту. Але хто і на які ліміти страхує берегову інфраструктуру – крани, склади, будівлі – у випадку удару? Відповідь має бути не у прес-релізах, а в договорі.

4) Резерви та укриття: точкові закупівлі ≠ зобов’язання концесіонера

Після обстрілів порт і місто виживають за рахунок генераторів та оперативних рішень енергетиків. Успішна концесія – це коли мінімальні стандарти резилієнсу («потужність резервного живлення? скільки годин автономії? де укриття для зміни? як часто тренування?») – не добра воля, а обов’язок інвестора з конкретними метриками. Де все це? Сьогодні таких вимог у публічному полі не видно.

5) План безперервності бізнесу: на папері, під підпис

BCP -  це не модне слово, а набір сценаріїв: що робимо, коли темно, немає зв’язку і вибухи; як мінімізуємо простій суден; як перемикаємося на «мінімальний режим»; хто приймає рішення і в які терміни. Поки що ні драфту договору, ні матриці ризиків з BCP-вимогами міністерство не оприлюднило. Схоже, незважаючи на локальні блекаути, для них це досі виглядає як розкіш.

Насправді сьогодні від чиновників не вимагають чогось екстраординарного. Лише – не замилювати очі, не напускати туману, не схематозити і забезпечити прозорість процедур і доступ суспільства до контролю за їх дотриманням. Викласти драфт договору і матрицю ризиків до старту фінальної фази «діалогу». Прописати KPI безпеки і резилієнсу (час відновлення, резервна потужність, місткість укриттів, графік навчань) і штрафи. Розкрити страхову модель для наземних активів (war-risk property, ліміти, перестрахування). Оприлюднити соціальний блок: мінімальна чисельність докерів, тарифи/грейди, перенавчання, взаємодія з профспілками. Запустити незалежний моніторинг виконання з регулярними звітами для громади.

Концесія – не про «красиві слайди» на конференціях і презентаціях, і не про те, хто гучніше скаже «міжнародні експерти». Це про здатність тримати удар – причому буквальний. Після останньої атаки по Чорноморську кожна непублічна деталь перетворюється на ризик для міста, докерів і бюджету. Публічний договір із чіткими правилами – мінімальна ціна за довіру. І це рішення – повністю у руках уряду.

Джерело

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна Одещина укриття порт інфраструктура

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через ворожу атаку виникла пожежа у пʼятьох торговельних кіосках
Окупанти атакували Одещину: є загиблі та поранені
23 вересня, 08:47
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 2 жовтня 2025 року
2 жовтня, 08:51
Арестович в інтерв'ю Ксенії Собчак озвучив свій «мирний план», що передбачає капітуляцію, та відкрито атакував українську державність
Арестович розказав, чому посварився із Залужним
7 жовтня, 11:38
Донецька область – найгарячіша ділянка 1 250-кілометрової лінії фронту
Донеччина – «ворота Росії», а не головна ціль: AP розповів про амбіції Кремля
8 жовтня, 01:09
Трамп оголосив про завершення війни в Газі
Трамп оголосив про завершення війни в Газі
13 жовтня, 03:15
Зеленський: Зупинити розмовами Путіна не вийде – потрібен тиск
Війна триває лише тому, що Москва не хоче її завершувати – Зеленський
19 жовтня, 11:38
Прокурор Наталія Лєнкова порушила Кодекс професійної етики
Комісія покарала прокурора із Черкас, яка стала інвалідом через... службові обов'язки
24 вересня, 10:42
Виставка «Позивний: Художник», приурочена до Дня захисників і захисниць України, працюватиме до 12 жовтня
«Позивний: Художник». У Києві відкривається виставка митців, які в перші дні війни стали на захист міста
1 жовтня, 12:09
РФ ігнорує положення конвенції про заборону хімічної зброї
Україна в ОБСЄ оприлюднила дані про масштаби хімічних атак РФ
17 жовтня, 06:37

Борислав Береза

Чорноморськ після атаки: чи витримає концесія порту випробування війною
Чорноморськ після атаки: чи витримає концесія порту випробування війною
Ці «традиційні» цінності для кого?
Ці «традиційні» цінності для кого?
Напад на Ізраїль. Хто реально стоїть за атакою?
Напад на Ізраїль. Хто реально стоїть за атакою?
Російська пропаганда використовує сина Кадирова. Навіщо?
Російська пропаганда використовує сина Кадирова. Навіщо?
Як будемо повертати ветеранів до цивільного життя?
Як будемо повертати ветеранів до цивільного життя?
Дипломатичний скандал. Давайте порівняємо досягнення українських послів у ФРН
Дипломатичний скандал. Давайте порівняємо досягнення українських послів у ФРН

Новини

В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
Вчора, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua