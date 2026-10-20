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Борислав Береза Народний депутат 8 скликання

Гуманізація Фрідмана: нас готують до зняття санкцій?

glavcom.ua
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Голова Фонду державного майна Дмитро Наталуха

Голова Фонду держмайна Наталуха в інтерв'ю «Главкому» переказує страхи потенційних покупців

Прочитав інтерв’ю голови Фонду держмайна Дмитра Наталухи. І виникло дивне відчуття: розмова про приватизацію працює як виправдання бездіяльності Банкової щодо перебування Фрідмана у «Київстарі» на  п’ятому році великої війни.

Наталуха переказує страхи потенційних покупців: ЄС зняв санкції з Фрідмана, його представники можуть тиснути на Україну, попереду позови. Як же ж тоді продавати активи? Саме скасування санкцій він, звичайно, називає поганим прецедентом. Але після всіх цих застережень залишається інший присмак: краще Фрідмана не чіпати. Бо юристи страшні, олігарх великий, держава у нас маленька, ми бідні і дурні, і не факт, що завтра самі не знімемо санкції з Фрідмана під шаленим тиском, звісно ж.

Гуманізація Фрідмана: нас готують до зняття санкцій? фото 1

У мене питання: а це точно голова Фонду державного майна України чи служба психологічної підтримки російського капіталу?

Посадовець мав би дати чіткий сигнал інвесторам і тому ж ЄС, що Україна захищатиме свої рішення, санкції та інтереси в судах. Бо йдеться про гаманців путіна і фінансистів російської агресії. Нагадаю, Фрідману оголошена підозра СБУ за те, що з початку вторгнення він вклав близько 2 млрд рублів у Тульський патронний та Уральський оптико-механічний завод, який виробляє системи для літаків Су-27, Су-35, МіГ-29 та пошукові системи для вертольотів Мі-8, Мі-17 і Мі-24. ГУР МО уточнює, що Альфа кредитує виробників боєприпасів "Прибор", твердопаливних ракетних двигунів "Іскра", "Уралтрансмаш", який модернізує самохідні гаубиці, самарський завод "Комунар", який виготовляє порохи, вибухівку та боєприпаси, а також постачальників комплектуючих для безпілотників підприємствам "Ростеху".

Ось що мав би згадати Наталуха у контексті розмови про Фрідмана, натомість чуємо інший сигнал: Фрідмана чіпати небезпечно.

І треба розуміти, що Наталуха не суб’єктний гравець, а ретранслятор.

І ретранслює він цей сигнал одразу після того як нардеп Володимир Ар’єв порушує перед Корецьким питання націоналізації російського пакету у «Київстарі» і після журналістських розслідувань про володіння найбільшим пакетом Київстару.

Ці розслідування показують чітку картину:  Фрідман, Авєн і Косогов сукупно зберігають близько 43,4% економічного інтересу в Kyivstar Group. Це найбільший пакет. Управлінська вертикаль насичена людьми «Альфи»: Гусєв, М’юїр, Долгушин та інші.

Альфа-Банк, яким, увага, напряму володіє бенефіціар Київстару Косогов, фінансує «Ростелеком»: угоди на 20 млрд рублів факторингу та 11,5 млрд гарантій. Разом вони володіють оператором стратегічної магістралі TEA NEXT. Ну це ж просто на голову не налазить. «Ростелеком» – російський державний телекомгігант, який обслуговує російські державні системи, зокрема ті, якими користуються Міноборони та ФСБ. Почую кожного, як казав Янукович.

А в Україні ці самі люди залишаються власниками екосистем зв’язку, медичних сервісів, маршрутів поїздок і бронювання ліків, а також, увага, - забезпечують зв’язок та кіберзахист державних структур.

Замість питання, чому все в руках Фрідмана виходить Наталуха і каже, що ці люди дуже впливові, може, ми взагалі з них санкції знімемо.

Гадаю, що ми спостерігаємо за спецоперацією по гуманізації Фрідмана. Як мінімум – виправдання його володіння Київстаром, максимум – зняття санкцій.

Прийде весна – знімати будемо.

Боюсь навіть уявити, скільки і кому Фрідман за це віддячив.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: санкції завод держава розслідування Дмитро Наталуха Фонд державного майна

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