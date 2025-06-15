Ці «традиційні» цінності для кого?

Чи хтось стане лицемірити?

Коли наступним разом будете писати про закиди Україні з боку РФ про нац**тів «Але не переплутайте, нацисти – це ми», то вам варто бути обережними. Бо це може бути не сарказм, а констатація факту. Як доказ – це фоточки з маршу «За традиційні цінності‎» у центрі Києва, який провели опоненти «Марша рівності».

І у мене знову з'явилися запитання:

Ті, хто на цьому марші використовували нацистську символіку та жести – це нащадки тих, кого нацисти вбивали чи тих, хто нац**там прислуговував? Бо в першому випадку – це звичайний комплекс меншовартості, а в другому підтвердження наративів Кремля. Так, що це було? І не треба казати, що це інше. Бо коли руку підіймають під кутом приблизно 45 градусів з розпрямленою долонею, а не з кулаком, то це саме зіга. Чи хтось стане лицемірити? Використання зігі на марші «За традиційні цінності‎» – це традиційна цінність для кого? В яких родинах цьому навчають батьки та чи варто вважати нормальним та толерувати це? Добре розумію, що ці фоточки будуть використані Кремлем на Заході для посилення дискредитації та для підриву підтримки України. А чим ми будемо на це відповідати? В Україні є кримінальна відповідальність – стаття 436-1 ККУ, за поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацист***ого) тоталітарних режимів карається позбавленням волі на строк до п’яти років. Може у нас таке можливо на вулиці тому, що стаття є, а відповідальності немає? Які заходи, на рівні держави, проводяться для протидії популяризації подібних рухів, які культивують виразки неонац*зму в Україні?

І все ж дуже хочеться дізнатися – ті, хто пройшовся з зігою – нащадки тих, кого нац*сти вбивали чи тих, хто нац*стам прислуговував? Хочеться це знати.

Розмови, про мобресурс на фото, не розумію і не підтримую. Пропозиції «в окоп їх за зігу», теж не підтримую, бо мобілізація до лав ЗСУ це не покарання. На фото хвороба. Її треба лікувати. Просвітництвом та покаранням, якщо просвітництво не діє.