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Борислав Береза Народний депутат 8 скликання

Напад на Ізраїль. Хто реально стоїть за атакою?

glavcom.ua
Збройне крило ХАМАС заявило про початок операції «Повінь Аль-Акса» проти Ізраїлю
скріншот з відео

Такого Ізраїль не бачив із 70-80 років

Ніч і ранок в Ізраїлю, явно, не були добрими. Масові обстріли ракетами, влучання в об'єкти інфраструктури, загиблі та поранені ізраїльтяни. Але найстрашніше – це проникнення кількох груп терористів Хамас на територію Ізраїлю, що свідчить про те, що сили безпеки пропустили підготовку і реалізацію цієї терористичної атаки.

З ранку близько 300 ракет було випущено по Ізраїлю. Жителям півдня і центру наказано триматися поблизу притулків. І ракетні обстріли тривають. Чути вибухи в центрі країни і в Беер-Шеві. Міністр оборони Галант прямує в Генштаб для оцінки ситуації.

Речник ЦАХАЛу повідомляє, що «близько години тому ХАМАС провів спільну операцію, що включала ракетний обстріл і проникнення терористів на територію Держави Ізраїль. ЦАХАЛ захищатиме жителів Держави Ізраїль, терористична організація Хамас заплатить дуже високу ціну».

Населення просять підкорятися вказівкам Командування тилу, залишатися поблизу територій, що охороняються, а жителів сектору Газа просять залишатися у своїх будинках.

За кілька годин після початку обстрілів Ізраїлю та інфільтрації десятків бойовиків в ізраїльські населені пункти, сили ЦАХАЛу почали роботу по цілях терористів у Секторі Гази.

За повідомленнями ЗМІ, просто зараз тривають бої між спецпризначенцями армії і терористами в кількох населених пунктах. Надходять повідомлення про захоплення заручників терористами.

Наразі десятки терористів перебувають у Сдероті, Нахаль Оз та інших селищах, прилеглих до Гази. На вулицях точаться запеклі бої, служби порятунку і армія не можуть потрапити в епіцентр зіткнень.

Такого Ізраїль не бачив із 70-80 років. Тоді терористи часто проникали в Ізраїль з території Лівану і здійснювали мега-теракти.

Міністр оборони Ізраїлю затвердив широкий призов резервістів до армії.

Загалом, в Ізраїлі може початися велика війна, про яку давно говорили. І вуха Ірану стирчать за всією цією ситуацією.

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Джерело
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Теги: Ізраїль ХАМАС війна Палестина Іран

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Борислав Береза

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