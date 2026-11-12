Неочікуваний перфоманс біля київського офісу Київстару (фото)

Російські олігархи і досі залишаються найбільшими бенефіціарами українського оператора зв’язку

Дивлюся, що тема «Київстару» пішла в народ. І трансформувалася в неочікуваний перфоманс з боку ветеранів.

«В цьому будинку, завдячуючи мудрості мецената та філантропа Михайла Маратовича Фрідмана, працює і дає робочі місця компанія Київстар», – саме таку меморіальну дошку повісили ветерани на центральний офіс Київстару у Києві. Цікаво, який настрій у Фрідмана і тих, хто його рятує в Україні?

Нагадаю, що три російських олігархи – Фрідман, Авен та Косогов і досі залишаються найбільшими бенефіціарами українського оператора зв’язку. А влада це сором'язливо ігнорує.

Чи дочекаємося ми реакції з боку Кабміну, РНБО, СБУ? Коли вже цих росіян остаточно викинуть з головного оператора зв’язку України?! Чи комусь «двушечка з Москви» заважає?