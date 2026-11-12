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Борислав Береза Народний депутат 8 скликання

Неочікуваний перфоманс біля київського офісу Київстару (фото)

glavcom.ua
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Російські олігархи і досі залишаються найбільшими бенефіціарами українського оператора зв’язку

Дивлюся, що тема  «Київстару» пішла в народ. І трансформувалася в неочікуваний перфоманс з боку ветеранів.

«В цьому будинку, завдячуючи мудрості мецената та філантропа Михайла Маратовича Фрідмана, працює і дає робочі місця компанія Київстар», – саме таку меморіальну дошку повісили ветерани на центральний офіс Київстару у Києві. Цікаво, який настрій у Фрідмана і тих, хто його рятує в Україні?

Неочікуваний перфоманс біля київського офісу Київстару (фото) фото 1

Нагадаю, що три російських олігархи – Фрідман, Авен та Косогов і досі залишаються найбільшими бенефіціарами українського оператора зв’язку. А влада це сором'язливо ігнорує.

Чи дочекаємося ми реакції з боку Кабміну, РНБО, СБУ? Коли вже цих росіян остаточно викинуть з головного оператора зв’язку України?! Чи комусь  «двушечка з Москви» заважає?

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Київстар росія олігархи

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Борислав Береза

Неочікуваний перфоманс біля київського офісу Київстару (фото)
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