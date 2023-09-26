Російська пропаганда використовує сина Кадирова. Навіщо?

Росіян відволікають від смерті очільника Чечні?

Багато людей обговорюють пост Кадирова, про те, що він підтримує свого сина в побитті людини в СІЗО.

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Одні кажуть, що добре, коли чеченці русню б'ють. Другі кажуть, що це вже нове дно. В Рашці, взагалі, істерика, бо вони бачуть, що на території Чечні російські закони не працюють, а русня за людей не вважається. У Чечні, навпаки, всім подобається, як фігачат русню за дії проти Корану.

Але у переважної більшості ця новина відвернула увагу від здоров'я Кадирова.

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Його піарники працюють по старій схемі і, як кажуть на Росії, «клин клином выбивают». Вони відвернули увагу суспільства від здоров'я Кадирова викинувши на канал Кадирова відосик зі старого скандала. Краще б актуальне відео з ним показали. А його немає.

Але довго так діяти їм не вдасться, тому що треба буде підіймати рівень зашквару все вище і вище. Так може побачимо і відео того, як юний Кадиров ріже голови русні. Тому що це буде показати легше, ніж свіже реальне відео з Кадировим.