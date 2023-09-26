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Борислав Береза Народний депутат 8 скликання

Російська пропаганда використовує сина Кадирова. Навіщо?

glavcom.ua
15-річний син Кадирова Адам побив обвинуваченого у справі про спалення Корану
скріншот з відео

Росіян відволікають від смерті очільника Чечні?

Багато людей обговорюють пост Кадирова, про те, що він підтримує свого сина в побитті людини в СІЗО.

Одні кажуть, що добре, коли чеченці русню б'ють. Другі кажуть, що це вже нове дно. В Рашці, взагалі, істерика, бо вони бачуть, що на території Чечні російські закони не працюють, а русня за людей не вважається. У Чечні, навпаки, всім подобається, як фігачат русню за дії проти Корану.

Але у переважної більшості ця новина відвернула увагу від здоров'я Кадирова.

Його піарники працюють по старій схемі і, як кажуть на Росії, «клин клином выбивают». Вони відвернули увагу суспільства від здоров'я Кадирова викинувши на канал Кадирова відосик зі старого скандала. Краще б актуальне відео з ним показали. А його немає.

Але довго так діяти їм не вдасться, тому що треба буде підіймати рівень зашквару все вище і вище. Так може побачимо і відео того, як юний Кадиров ріже голови русні. Тому що це буде показати легше, ніж свіже реальне відео з Кадировим.

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Джерело
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Теги: Рамзан Кадиров Чечня росія пропаганда

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Борислав Береза

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