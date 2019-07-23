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    Думки вголос

    Скільки коштує замовити народного депутата на корпоратив

    • Борислав Береза

      Народний депутат України

    • Розсилка
    Скільки коштує замовити народного депутата на корпоратив

    «Він же тепер народний депутат. Оцініть рівень»

    Мовою оригіналу

    Пока это самая смешная новость дня. Приятель планирует отметить в сентябре корпоратив-годовщину фирмы. Позвонил тем же людям, которые организовывали и раньше ему все мероприятия. Обговорили все условия и договариваются о цене. Ему говорят, что ведущий теперь стоит на 5000$ дороже. Он спрашивает не офигели ли они и почему поднялась цена? Ответ можно записать в мемориз:

    - Михаил, Вы что? Он же теперь нардеп. Вы оценивайте уровень. 

    - Так платить теперь по безналу? - спрашивает мой приятель.

    - Почему по безналу? - удивились там.

    - Ну, так он же нардеп. Надо все ж в белую.

    - Михаил, он стал нардепом, а не идиотом. Все, как раньше, налом, - ответили ему.

    Миша, решил взять другого ведущего. Не такого пафосного и дешевле. На 5000$ дешевле.

    Джерело: блог Борислава Берези

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