Скільки коштує замовити народного депутата на корпоратив

Борислав Береза Народний депутат України

Борислав Береза

Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Він же тепер народний депутат. Оцініть рівень»

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Пока это самая смешная новость дня. Приятель планирует отметить в сентябре корпоратив-годовщину фирмы. Позвонил тем же людям, которые организовывали и раньше ему все мероприятия. Обговорили все условия и договариваются о цене. Ему говорят, что ведущий теперь стоит на 5000$ дороже. Он спрашивает не офигели ли они и почему поднялась цена? Ответ можно записать в мемориз:

- Михаил, Вы что? Он же теперь нардеп. Вы оценивайте уровень.

- Так платить теперь по безналу? - спрашивает мой приятель.

- Почему по безналу? - удивились там.

- Ну, так он же нардеп. Надо все ж в белую.

- Михаил, он стал нардепом, а не идиотом. Все, как раньше, налом, - ответили ему.

Миша, решил взять другого ведущего. Не такого пафосного и дешевле. На 5000$ дешевле.

Джерело: блог Борислава Берези

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