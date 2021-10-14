Покрова Пресвятої Богородиці: який обряд сьогодні провести, щоб рік був щасливим

14 жовтня відзначаємо велике православне свято

Сьогодні відзначається велике православне свято Покрови Пресвятої Богородиці і Пріснодіви Марії. Святкується щорічно 14 жовтня і присвячене чудесному явищу Богоматері віруючим.

Історія свята

За переказами, в цей день в 910 році військо давніх русів на чолі з Аскольдом взяло в облогу центр православ'я – Константинополь. Жителі візантійської столиці звернулися з молитвою і проханням про порятунок Богородиці. І вона, за розповідями, з'явилася перед людьми та вкрила їх своїм покровом (омофором). Після цього вороги вже не могли побачити цих людей.

Традиції та обряди

Із давніх-давен люди вірили, що Покрова приносить щастя, любов і благоденство. Саме тому в цей час призначали весілля. Часто 14 жовтня випадає перший сніг, який асоціюється з весільним покривалом або фатою.

А ще в цей день прощалися з осінню і зустрічали зиму. Вважалося, що на Покрову до обіду осінь, а після обіду – зима.

Люди вірили: якщо на Покрову вітряно – буде великий попит на наречених, якщо напередодні вночі випаде сніг – буде багато весіль.

Щоб прожити зиму в достатку і теплі, проводили обряди. У цей день господині перший раз розводили вогонь у печі, причому обов'язково використовували гілки плодових дерев – щоб в наступному році сади дали хороший урожай, а сім'я процвітала. А ще – щоб у домі завжди було тепло і затишно.

До свята Покрови утеплювали житло і пекли млинці. Перед тим, як сідати за святковий стіл, господиня обходила всі кути з тарілкою і тільки після цього, прочитавши молитву до Пресвятої Богородиці, пробувала їх на смак.

Також для застілля пекли спеціальний Покровський коровай, яким пригощали всіх родичів і сусідів. А залишки короваю сушили і зберігали до Великого посту.

Всі головні обряди 14 жовтня виконувала жінка, господиня будинку. У цей день кожна мати намагалася захистити дітей покровом від всіх бід. Для цього, тримаючи в руках ікону Богородиці, жінка ставала на лаву, щоб здаватися вищою над близькими, як колись у храмі Діва Марія з покриттям з'явилася в повітрі над віруючими. Всі діти в родині, незалежно від віку, опускалися на коліна, і мати говорила: «Як Цариця Господнім покровом землю всю накриває, так і я плід лона свого накриваю від усякої напасті. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь».

Для дівчат і хлопців розпочиналася пора посиденьок, коли довгими осінніми та зимовими вечорами дівчата пряли і вишивали під народні пісні.

Вважається, що Пресвята Богородиця бере під свій захист молоді сім'ї, тому весілля і вінчання намагалися робити саме в цей день.

Одна з відомих традицій полягала в тому, що в ніч на Покров молодята замість матраців споруджували собі ложе з 21 житнього снопа. Це було своєрідною гарантією щасливого сімейного життя.





