  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Покрова Пресвятої Богородиці: який обряд сьогодні провести, щоб рік був щасливим

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Сьогодні жінки проводять особливі обряди і моляться до Богородиці - Покрова Пресвятої Богородиці: який обряд сьогодні провести, щоб рік був щасливим
    Сьогодні жінки проводять особливі обряди і моляться до Богородиці
    Фото з відкритих джерел

    14 жовтня відзначаємо велике православне свято

    Сьогодні відзначається велике православне свято Покрови Пресвятої Богородиці і Пріснодіви Марії. Святкується щорічно 14 жовтня і присвячене чудесному явищу Богоматері віруючим.

    Історія свята

    За переказами, в цей день в 910 році військо давніх русів на чолі з Аскольдом взяло в облогу центр православ'я – Константинополь. Жителі візантійської столиці звернулися з молитвою і проханням про порятунок Богородиці. І вона, за розповідями, з'явилася перед людьми та вкрила їх своїм покровом (омофором). Після цього вороги вже не могли побачити цих людей.

    Традиції та обряди

    Із давніх-давен люди вірили, що Покрова приносить щастя, любов і благоденство. Саме тому в цей час призначали весілля. Часто 14 жовтня випадає перший сніг, який асоціюється з весільним покривалом або фатою.

    1_74

    А ще в цей день прощалися з осінню і зустрічали зиму. Вважалося, що на Покрову до обіду осінь, а після обіду – зима.

    Люди вірили: якщо на Покрову вітряно – буде великий попит на наречених, якщо напередодні вночі випаде сніг – буде багато весіль.

    Щоб прожити зиму в достатку і теплі, проводили обряди. У цей день господині перший раз розводили вогонь у печі, причому обов'язково використовували гілки плодових дерев – щоб в наступному році сади дали хороший урожай, а сім'я процвітала. А ще – щоб у домі завжди було тепло і затишно.

    До свята Покрови утеплювали житло і пекли млинці. Перед тим, як сідати за святковий стіл, господиня обходила всі кути з тарілкою і тільки після цього, прочитавши молитву до Пресвятої Богородиці, пробувала їх на смак.

    Також для застілля пекли спеціальний Покровський коровай, яким пригощали всіх родичів і сусідів. А залишки короваю сушили і зберігали до Великого посту.

    278068_1

    Всі головні обряди 14 жовтня виконувала жінка, господиня будинку. У цей день кожна мати намагалася захистити дітей покровом від всіх бід. Для цього, тримаючи в руках ікону Богородиці, жінка ставала на лаву, щоб здаватися вищою над близькими, як колись у храмі Діва Марія з покриттям з'явилася в повітрі над віруючими. Всі діти в родині, незалежно від віку, опускалися на коліна, і мати говорила: «Як Цариця Господнім покровом землю всю накриває, так і я плід лона свого накриваю від усякої напасті. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь».

    Для дівчат і хлопців розпочиналася пора посиденьок, коли довгими осінніми та зимовими вечорами дівчата пряли і вишивали під народні пісні.

    Вважається, що Пресвята Богородиця бере під свій захист молоді сім'ї, тому весілля і вінчання намагалися робити саме в цей день.

    Одна з відомих традицій полягала в тому, що в ніч на Покров молодята замість матраців споруджували собі ложе з 21 житнього снопа. Це було своєрідною гарантією щасливого сімейного життя.

    Читайте також: Релігійні свята у жовтні 2021: церковний календар на щодня



    Теги: історія свята урожай традиції
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Покрова Пресвятої Богородиці: який обряд сьогодні провести, щоб рік був щасливим