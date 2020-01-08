Громадянам України варто відмовитися від поїздок до Ірану, Іраку і Сирії

Висловлю приватну думку-пораду, що базується на досвіді:

1. Я би рекомендував усім громадянам України відмовитись ближчим часом (щонайменше 2-3 місяці) від поїздок до Ірану, Іраку і Сирії. Підвищену обережність варто проявляти і при плануванні поїздок в Ізраїль.

2. Тим хто живе чи перебуватиме в цьому регіоні та сусідніх державах я би рекомендував встановити контакт з українськими консулами і скласти індивідуальний план евакуації на випадок будь-яких неприємних несподіванок.

3. Українському бізнесу я би не рекомендував заключати зараз нові контракти з державними та й недержавними органами/компаніями Ірану. Тим, хто має діючі контракти/зобов‘язання я би рекомендував скласти план мінімізації фінансових втрат. Природно, що вигоди від комерційних оборудок з країнами в зоні ризиків і нестабільності можуть бути вищими, але проблема в тому, що реалістично оцінити ці ризики зараз дуже важко. 4. І усі, хто живуть чи мають інтереси в цьому регіоні, мають слідкувати за новинами. На жаль, ці новини будуть.

Джерело: блог Богдана Яременка

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