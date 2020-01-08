Експерт-міжнародник розказав, як може розвиватися ситуація в Ірані та регіоні



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Іран завдав ракетного удару по військовій базі США в Іраку Світлина з відкритих джерел

Головний меседж Ірану до США: «Якщо ви не будете відповідати, то офіційно ми закінчили»

Поціливши військові базі США в Іраку, Іран продемонстрував «помсту» за ліквідацію свого генерала Касіма Сулеймані. Але вбивство американських солдат не було самоціллю, тому жертв нічного нападу не було. Якщо США не будуть відповідати на дії Ірану, то загострення не буде. Проте ризик задіювання іранських проксі-парамілітарних сил залишається. Про це розказав експерт-міжнародник, аналітик центру «Ад Астра» Анатолій Максимов під час прес-конференції в пресцентрі «Главком».

Анатолій Максимов, експерт-міжнародник

«Іран «помстився» за наказом верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, вдаривши по двом базам, на яких розташована армія США в Іраку. Наразі, жертв немає, та й це не було ціллю. А було бажання продемонструвати, що Іран відкрито може атакувати США. Головний меседж: «Якщо ви не будете відповідати, то офіційно ми закінчили». Але атаки проксі можуть продовжуватись. Тому тепер треба слідкувати за реакцією та діями США», - каже Максимов.

Убитий іранський генерал Касім Сулеймані - людина, яка створила мережу проксі-піздроділів він Лівану до Ємену. «Людина, яка підтримувала війни від Лівану до Ємену, просуваючи іранську адженду та посилюючи тегеранський вплив. Його любив режим і ненавиділа опозиція, яку він безжально придушував, служачи у рядах Корпусу стражів. Очоливши «Сили Кудс», він фактично став керувати зовнішньою політикою Ірану. Окрім того, він першим допоміг Іраку воювати з ІДІЛ і він же закинув Ірак та Сирію у безодню. Своїми діями та інтригами, він призвів до смерті тисяч людей», - описує особу іранського генерала, якого ліквідували США 3 січня 2020 року, експерт-міжнародник.

Максимов зауважує, що у зв’язку із запуском балістичних іранських ракет по американський військовим базам FAA (Федеральна авіаційна адміністрація США – Главком) зупинило польоти над Іраком та Іраном після запуску ракет, але лише для компаній США.

Принагідно він нагадав, що Іран не вийшов із ядерної угоди. «Все, що вони зробили: розповіли про збільшення кількості центрифуг. Все! З цим вони, дійсно, відмовилися від усіх технічних зобов’язань. Бо ж це був останній крок з 5-ти. Політичні зобов’язання залишаються в силі. Ядерна угода, хоч яка, все ще діє і Іран все ще її підписант. Додатковий протокол діє як і співпраця з МАГАТЕ. Те, що угода вже напівжива - інше питання», - продовжив Максимов.

Раніше ЗМІ повідомили, що український Boeing 737 зі 176 пасажирами та членами екіпажу на борту зазнав аварії через «технічні проблеми» у аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані. Усі загинули. За наявними даними, повітряне судно впало після зльоту. За даними агентства TASNIM, причиною аварії можуть бути технічні неполадки.

Але існує й інша версія. За інформацією йорданського видання Al-hadath, літак міг бути випадково збитий іранською ракетою. Однак підтвердження цієї інформації не наводиться. На відео, які публікують користувачі соцмереж видно, як точка, яка горить, стрімко падає на землю.

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