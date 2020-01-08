МАУ пропонує повернути гроші пасажирам скасованих рейсів до Ірану



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У МАУ нагадали про скасування всіх регулярних рейсів між Києвом та Тегераном, починаючи з 8 січня 2020 року на невизначений термін

Для повернення коштів пасажирам треба звертатися за місцем придбання авіаквитків

Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України (МАУ) запропонує пасажирам скасованих рейсів до Тегерана (Іран) зміну маршрутів або повернення коштів за невикористані квитки.

Про це повідомляє пресслужба МАУ у Facebook.

У МАУ нагадали про скасування всіх регулярних рейсів між Києвом та Тегераном, починаючи з 8 січня 2020 року на невизначений термін. «Скасування зумовлене забороною Державної авіаційної служби України польотів у повітряному просторі Ірану для всіх повітряних суден української реєстрації», - йдеться у повідомленні МАУ.

Зазначається, що для повернення коштів пасажирам порадили звертатися за місцем придбання авіаквитків.

До відома, український уряд заборонив польоти до Ірану.

Державіаслужба проведе позапланові перевірки безпеки польотів авіакомпанії МАУ.

Також Україна веде перемовини з Іраном про безпечний виліт літаків, що перевозитимуть загиблих українців.

ЗМІ оприлюднили список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.

Як повідомлялося, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані в середу, 8 січня. Літак прямував з Тегерана до Києва. Попередньо причиною катастрофи називають технічні неполадки. Всі пасажири загинули.