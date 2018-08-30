Чому не варто радіти смерті Йосипа Кобзона

Йосип Кобзон

Черговий ватно-совковий виплодок втік від відповідальності через підтримку державного тероризму

Я не радію смерті кобзона.

Радіти треба, коли ворог помирає від твоєї руки, коли в його смерті є твоя заслуга. Коли ти можеш витерти спітніле чоло й сказати: «Окей, я добре зробив, що мусив».

А тут просто черговий ватно-совковий виплодок, що все своє життя сумлінно обслуговував всіх по черзі кремлівських вождів, втік від відповідальності за підтримку державного тероризму та розпалювання ненависті.

Той випадок, коли кармічні жорна мелють, звичайно, безупинно, але це не радує. Бо такі як Кобзон мають сидіти на лаві підсудних й молити про прощення. Щоб всі побачили його гнилу натуру боягуза та підлабузника. А так буде чергова номенклатурна могила на цвинтарі, де ховають таких упирів.

Джерело: блог Богдана Буткевича

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