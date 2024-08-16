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Богдан Буткевич Журналіст

Підрив «Північного потоку». Чому Україну звинуватили саме зараз

glavcom.ua
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26 вересня 2022 року три з чотирьох труб газопроводу «Північний потік» були підірвані
фото з соцмереж

Росіянам треба згенерувати скандал проти іміджу України і порушити міжнародну підтримку

З приводу публікації у The Wall Street Journal по нібито підриву за наказом Зеленського та Залужного «Північного потоку».

Якось так воно, як і раптова активізація типу німецького розслідування, співпало з моментом, коли росіянам щось треба терміново вирішувати з нашим наступом на Курщині.

Наприклад, згенерувати скандал проти іміджу України і порушити підтримку. Яка конче важлива в цей момент апогею війни.

Ми ж знаємо дві улюблені теми роспропаганди щодо нас. Що ми терористи і що рашка може як бахнути ядрьоною бомбою.

І за дуже цікавим співпадінням на днях у Financial Times, яке вже не раз було помічено в публікації китайських та російських наративів, виходить лякалка про те, як рашистський флот тримає під прицілом «Калібрів» всі європейські та американські міста. Ну, щоб пролякалися ще раз західні дурачки.

Я вже мовчу про те, наскільки вірогідно, що якийсь високопосадовець, допущений до такого top secret, раптом вирішить поговорити з далеко не найбільш провідним американським журналістом. От щоби що?

Як і «вірогідно» виглядає версія про те, як 6 людей з прогулянкової яхти в суперзавантаженому Балтійському морі змогли підірвати суперскладний об'єкт з купою рівнів захисту, без ехолотів, спецобладнання тощо.

Ну, а про багатомісячні стояння над місцями підриву російських великих «наукових» кораблів чомусь в цій статті не йдеться.

На мою думку, набагато більш вірогідною є версія, що американця-журналіста, спраглого до сенсацій, як кажуть за порєбріком, «исполнили». Питання – хто?

Чи сама рашка. Чи хтось, хто намагається прикритися українцями. Знайти паспорти українців чи завербувати якихось дурнів для камуфляжу – взагалі не проблема.

Тому вибачте – поки подібні статті посилатимуться в таких виключно серйозних справах на «неназваних високопосадовців», віри їм нема.

ЗІ: А якщо це раптом дійсно якимось дивом ми – то кожному учаснику гіпотетичної операції треба давати «Героя України».

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Теги: пропаганда скандал розслідування Північний потік Курщина

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