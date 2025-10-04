Головна Думки вголос Богдан Буткевич
Богдан Буткевич Журналіст

Масові польоти дронів РФ над Європою – велика помилка Путіна

Жодних зі своїх стратегічних цілей Путін вже не досягне ніколи
колаж: glavcom.ua/фото: reuters.com, depositphotos.com

Трохи оптимізму

Імхо. Оці масові польоти рашистських дронів над Європою без реальних бойових уражень – це велика помилка Путіна.

Кремлю весь цей двіж треба було починати ще три роки тому, у 2022. Тоді це мало би зубодробний ефект. Та й варто було одразу щось реально розбомбити чи захопити.

А так, всі вже чудово зрозуміли, що скільки б ще не тривала кривава м'ясорубка на Сході та Півдні України, жодних зі своїх стратегічних цілей Путін вже не досягне ніколи.

Відповідно, оці його спроби налякати – лякають. Але не у сенсі бажання здатися. Бо всі бачать, що основну частину своєї могутності РФ лишила і продовжує лишати в Україні. Та ще й без реальних результатів.

Це той випадок, коли жабу треба було одразу варити в окропі. А так, вона зрозуміла, що відбувається і вистрибнула з каструлі, задовго до кипіння води у ній.

Все вищевказане аж ніяк не означає, що від цього легше Україні. Ні, Путін чудово розуміє, що якщо він не зможе продати своєму суспільству, надто ж 30 % «рассерженных патриотов», закінчення/заморозку війни в Україні як перемогу, якою вона не є – йому амба. Поразок царям ніколи не прощали.

Але просто від дронів Європа вже не здасться. Тому Китаю та РФ доведеться невдовзі або реально почати домовлятися, а не імітувати процес.

Або ризикнути почати реальну війну. У що слабко віриться – передовсім, через відсутність сил у самої РФ. А також, через розуміння Китаєм, що ця війна поховає всі плани Пекіну відірвати ЄС від США, роздрібнити та схарчити по одному.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
