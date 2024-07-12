Думайте, як виживати цієї зими. Прямо зараз
Треба підготуватися до всіх можливих сценаріїв цієї зими
По ходу, в ці 7-8 днів спеки ми, особливо в Києві та Дніпрі, проходимо міні-репетицію зими в плані електрики.
Вже зараз світла нема по 6,5-7 годин поспіль, є – максимум по 2-3 години.
І це ще не треба витрачати енергію на опалення.
Я це кажу не для того, щоб паніку розводити.
Просто ось так буде – точніше, гірше. Не буде і по 7-8 (всі світло-сірі зони), і може й по 9-10, в разі сильних морозів.
Я вже не кажу про позаштатні ситуації обстрілів. Коли можливі блекаути на кілька днів, по типу листопада-грудня 2022 р.
Про тижні без енергії думати не хочеться. Але варіанти варто мати і на такий випадок.
Думайте, як виживати. Прямо зараз.
Не слухайте заспокійливу маячню від влади.
Метикуйте самі.
І в плані альтернативних джерел енергії, й як і що їсти, як митися (надто ж, якщо ви живете в «людяшнику» вище 5 поверху). І чим грітися в мороз, коли батареї якщо й будуть, то дуже номінально.
Winter is coming.
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