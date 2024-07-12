Думайте, як виживати цієї зими. Прямо зараз

Вже зараз світла нема по 6,5-7 годин поспіль, є – максимум по 2-3 години

Треба підготуватися до всіх можливих сценаріїв цієї зими

По ходу, в ці 7-8 днів спеки ми, особливо в Києві та Дніпрі, проходимо міні-репетицію зими в плані електрики.

Вже зараз світла нема по 6,5-7 годин поспіль, є – максимум по 2-3 години.

І це ще не треба витрачати енергію на опалення.

Я це кажу не для того, щоб паніку розводити.

Просто ось так буде – точніше, гірше. Не буде і по 7-8 (всі світло-сірі зони), і може й по 9-10, в разі сильних морозів.

Я вже не кажу про позаштатні ситуації обстрілів. Коли можливі блекаути на кілька днів, по типу листопада-грудня 2022 р.

Про тижні без енергії думати не хочеться. Але варіанти варто мати і на такий випадок.

Думайте, як виживати. Прямо зараз.

Не слухайте заспокійливу маячню від влади.

Метикуйте самі.

І в плані альтернативних джерел енергії, й як і що їсти, як митися (надто ж, якщо ви живете в «людяшнику» вище 5 поверху). І чим грітися в мороз, коли батареї якщо й будуть, то дуже номінально.

Winter is coming.