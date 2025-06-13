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Богдан Буткевич Журналіст

Удари Ізраїлю по Ірану – поразка Трампа та удар по репутації США

glavcom.ua
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фото: Reuters

Перші висновки щодо загострення на Близькому Сході

• 1 •

Ізраїль в черговий раз показує, як треба чинити зі своїми ворогами. Щоб там не несли всякі трампи з віткоффами. Одним ударом винести майже все військове керівництво та керівництво ядерною програмою – ось як треба воювати. І так – концепція першого global strike живіша всіх живих. На цьому тлі хейт окупантів у 2022-му з їх «сво за три дні» виглядає ще більш жалюгідним. І очевидним для всіх.

• 2 •

Уряд Нетаньяху і він сам – це ще ті рібятки. Та й самому Бібі дуже потрібне продовження війни, яке вберігає його від втрати влади і неминучого кримінального переслідування. І до України він не має жодних добрих почуттів. Але згадаємо про пряму співпрацю Ірану та РФ. Тому мої симпатії, звичайно, на боці Ізраїлю. Та й не можна дійсно допустити, щоб ядерна зброя потрапила до рук шиїтських фанатиків, які хочуть пошвидше кінець світу, згідно з їх віруваннями.

• 3 •

Дуже погано, що вже різко пішли вгору ціни на нафту. А це – додаткові серйозні гроші Путіну на війну. А якщо Іран ще Ормузьку протоку закриє – це ховайся в жито ((

• 4 •

Також це прибирає знову, як і 7 жовтня 2023, фокус уваги від України. Хоча США й так не сильно дивляться в наш бік. А Європі не дасть відвернутися російський диктатор.

• 5 •

Думаю, що ця історія змусить нарешті вийти з сутінків Китай. І в плані нашої війни також. Та інтенсифікувати участь в перемовинах. І по Ізраїлю з Іраном, і Україні, і в цілому.

• 6 •

Це глобальна поразка Трампа та гігантський удар по репутації США. Сказати, що авторитет штатів зараз впав низько - не сказати нічого. Я вже не знаю, які ще сигнали треба Трампу, щоб зрозуміти просту істину: або він починає діяти як справжній республіканець, або він стане найгіршим президентом в історії США. І так, доведеться міняти команду, і кликати нормальних людей, а не свору мага-жо**лизів.

• 7 •

Світ все більше дестабілізується. Для нас висновок простий. Виробництво зброї і підготовка до довготривалого протистояння. Все, що наближає нас до власних ракет, ППО, дронів, снарядів – ок. Все і той, хто віддаляє – це смертельна загроза і ворог. Так, це я і про внутрішню ситуацію. І про владу, яка на тлі ось такого продовжує свої мутки й спроби красти на зброї й енергетиці та готується до виборів. Замість прийняття непопулярних рішень.

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Джерело
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Теги: Китай США Ізраїль Іран росія Україна Європа війна

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