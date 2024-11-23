Хто стоїть за дестабілізацією україно-польських відносин?

«Блокувати український кордон на знак протесту проти співпраці ЄС з країнами Латинської Америки в день найбільшої трагедії українців – це прям чекістський почерк»

Польські «фермери» почали знову блокування кордону з Україною. В День Голодомору.

Не думаю, що це – випадковість.

Думаю, більшість поляків цього не підтримує.

Однак там діє реальна рашистська 5 колона. Завданням якої є роздмухування ненависті між Україною та Польщею.

Це вона спеціально й робить такі провокації.

Й ось тут перекласти відповідальність ні на кого іншого просто не вийде.

Блокувати український кордон на знак протесту проти співпраці ЄС з країнами Латинської Америки (!). В день найбільшої трагедії українців – це прям чекістський почерк.

Здається, наші сусіди в пошуку бандерувців та людобуйців не бачать брівно у власному оці. Бо так само як сьогодні ці «фермери» знову спеціально намагаються викликати скандал в польсько-українських стосунках, завтра вони кликатимуть «русских братьев» навести порядок і звільнити їх з-під гніту американців.

ІМХО МЗС варто відреагувати. Бо ось так крок за крок рашисти намагаються нівелювати всі україно-польські досягнення.