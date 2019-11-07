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    Думки вголос

    Зеленського потрібно рятувати від зобов'язань перед Коломойським і Портновим

    • Тетяна Чорновол

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Зеленського потрібно рятувати від зобов'язань перед Коломойським і Портновим

    Справа на 33 зуби Богдана. Баканов, лови!

    Віднесла Баканову (СБУ) заяву про злочин Андрія Богдана, що має ознаки державної зради (ст.111 КК України). Зрада України полягає в тому, що Андрій Богдан, будучи посадовою особою КМУ в період 2010-2014 років, організував розтрату коштів державного бюджету в розмірі 3 млрд. грн в інтересах Міністерства Оборони РФ. При чому наслідком злочину Богдана стало фінансування з бюджету України Збройних Сил ворога в період його підготовки до нападу на Україну, окупації та анексії Криму (адже 36 млн. грн на рахунки МО РФ було перераховано в 2013 році).

    Це якраз підслідність СБУ.

    Окрім того, це не лише заява проти Богдана, а також – проти Портнова. Бо Андрій Богдан був організатором того злочину, а Андрій Портнов – тодішній чиновник АП Януковича – замовником.

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    Зеленського потрібно рятувати від зобов'язань перед Коломойським і Портновим
    Зеленського потрібно рятувати від зобов'язань перед Коломойським і Портновим
    Зеленського потрібно рятувати від зобов'язань перед Коломойським і Портновим
    Зеленського потрібно рятувати від зобов'язань перед Коломойським і Портновим
    Зеленського потрібно рятувати від зобов'язань перед Коломойським і Портновим
    Зеленського потрібно рятувати від зобов'язань перед Коломойським і Портновим
    Зеленського потрібно рятувати від зобов'язань перед Коломойським і Портновим

    Так, зізнаюся, я підкидаю дрова у вогонь конфлікту між «любим другом» Зеленського – головою СБУ Бакановим, і керівником Офісу Президента - Богданом.

    Так, я в цій війні за Баканова. Я йому щиро зичу успіху в справі порятунку його друга Президента Зеленського від зобов’язань, даних Коломойському і Портнову, які вилилися в призначення одіозної особи Андрія Богдана керівником Офісу Президента – фактично віце-президентом.

    Не знаю, як там насправді було з вибитим зубом Богдана, але ця справа на 33 зуби). Баканов, лови!

    Джерело: блог Тетяни Чорновол

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Ігор Коломойський Віктор Янукович СБУ Микола Азаров Андрій Богдан Андрій Портнов
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