Зеленського потрібно рятувати від зобов'язань перед Коломойським і Портновим

Тетяна Чорновол Народний депутат 8 скликання

Тетяна Чорновол

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Справа на 33 зуби Богдана. Баканов, лови!

Віднесла Баканову (СБУ) заяву про злочин Андрія Богдана, що має ознаки державної зради (ст.111 КК України). Зрада України полягає в тому, що Андрій Богдан, будучи посадовою особою КМУ в період 2010-2014 років, організував розтрату коштів державного бюджету в розмірі 3 млрд. грн в інтересах Міністерства Оборони РФ. При чому наслідком злочину Богдана стало фінансування з бюджету України Збройних Сил ворога в період його підготовки до нападу на Україну, окупації та анексії Криму (адже 36 млн. грн на рахунки МО РФ було перераховано в 2013 році).

Це якраз підслідність СБУ.

Окрім того, це не лише заява проти Богдана, а також – проти Портнова. Бо Андрій Богдан був організатором того злочину, а Андрій Портнов – тодішній чиновник АП Януковича – замовником.

Так, зізнаюся, я підкидаю дрова у вогонь конфлікту між «любим другом» Зеленського – головою СБУ Бакановим, і керівником Офісу Президента - Богданом.

Так, я в цій війні за Баканова. Я йому щиро зичу успіху в справі порятунку його друга Президента Зеленського від зобов’язань, даних Коломойському і Портнову, які вилилися в призначення одіозної особи Андрія Богдана керівником Офісу Президента – фактично віце-президентом.

Не знаю, як там насправді було з вибитим зубом Богдана, але ця справа на 33 зуби). Баканов, лови!

Джерело: блог Тетяни Чорновол

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