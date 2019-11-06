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    Facebook видалив сторінку Портнова

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    <p>Портнов залишився без сторінки у Facebook</p> - Facebook видалив сторінку Портнова

    Портнов залишився без сторінки у Facebook

    «Видалили з фейсбуку, видалимо і з України», - прокоментував зникнення сторінки Портнова громадський активіст Сергій Стерненко

    Сторінка у соцмережі Facebook ексзаступника голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова була видалена.

    Відповідний скріншот з видаленою сторінкою Портнова опублікував ексзаступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін.

    Він опублікував колаж з фотографій Портнова та засновника Facebook Марка Цукерберга, який нібито демонструє їх протистояння.

    «Я навіть не знаю, за кого буду вболівати», – прокоментував Золотухін.

    Громадський активіст Сергій Стерненко у Facebook відреагував на видалення сторінки Портнова наступним повідомленням: «Починаємо ранок з хороших новин. Основної сторінки рига Портнова у Фб більше не існує. Видалили з фейсбуку, видалимо і з України».

    До слова, Державне бюро розслідувань розпочало ще два досудові розслідування щодо колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова.

    Віктор Янукович Facebook соціальні мережі Андрій Портнов
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