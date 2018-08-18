Зупинив поїзди до Росії? Чому міністр Омелян правий
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Розсилка
Пан Омелян не шукає «миру», пан Омелян прагне перемоги. Ворога треба нищити
МОСКОВІЯ МАЄ БУТИ ЗНИЩЕНА
Якщо над цим питанням ламає голову пів світу, то в Україні, складається враження, над цим думають лише круки, які виклюють очі з московських трупів.
Чотири млн пасажирів колись їздили до Московії залізницею, зараз лише 800 тис.
Залишилося скасувати всі потяги на Московію. Якщо вдовольняються без неї 3 млн 200 тис., то якось і 800 тис. зрозуміють, що до імперії терору нема чого їздити, навіть по хліб. Тим паче, коли йде кривава війна з Московією.
Те, що робить сьогодні міністр Омелян, заслуговує на президентство. Пан Омелян не шукає «миру», пан Омелян прагне перемоги. Ворога треба нищити. Най задихнеться без потягів од найбільшого сусіди в цій частині світу!
Джерело: блог Дмитра Понамарчука