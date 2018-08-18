Зупинив поїзди до Росії? Чому міністр Омелян правий

Дмитро Понамарчук Президент Фонду вільних журналістів імені Вячеслава Чорновола

Дмитро Понамарчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пан Омелян не шукає «миру», пан Омелян прагне перемоги. Ворога треба нищити

МОСКОВІЯ МАЄ БУТИ ЗНИЩЕНА

Якщо над цим питанням ламає голову пів світу, то в Україні, складається враження, над цим думають лише круки, які виклюють очі з московських трупів.

Чотири млн пасажирів колись їздили до Московії залізницею, зараз лише 800 тис.

Залишилося скасувати всі потяги на Московію. Якщо вдовольняються без неї 3 млн 200 тис., то якось і 800 тис. зрозуміють, що до імперії терору нема чого їздити, навіть по хліб. Тим паче, коли йде кривава війна з Московією.

Те, що робить сьогодні міністр Омелян, заслуговує на президентство. Пан Омелян не шукає «миру», пан Омелян прагне перемоги. Ворога треба нищити. Най задихнеться без потягів од найбільшого сусіди в цій частині світу!

Джерело: блог Дмитра Понамарчука

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