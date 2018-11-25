Готуймося до Великої війни з Московією
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Розсилка
Цей пост не для політиків, які вже бачать себе президентами, депутатами і чиновниками
Якось дивно...
Озброєний сучасний російський катер пішов на таран українського Буксира...
Якщо вони вже так сильно бояться наших Буксирів, то мабуть, їх Імперіі - хана.
Отже, готуймося до Великої війни з Московією.
Інтуітивно, вона - Війна - почнеться після парламентських виборів.
P.S. Цей пост не для політиків, які вже бачать себе президентами, депутатами і чиновниками.
Це засторога для тих, хто буде, до останнього подиху обороняти свою Націю, Державу, Землю, Родини, Дітей...
Готуймося і гуртуймося, Браття і Сестри!
Дав би Бог, щоб я помилявся.
Джерело: блог Дмитра Яроша