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    Думки вголос

    Готуймося до Великої війни з Московією

    • Дмитро Ярош

      Народний депутат України

    • Розсилка
    Росіяни зі стрільбою захопили три українських судна в Азовському морі - Готуймося до Великої війни з Московією
    Росіяни зі стрільбою захопили три українських судна в Азовському морі

    Цей пост не для політиків, які вже бачать себе президентами, депутатами і чиновниками

    Якось дивно...

    Озброєний сучасний російський катер пішов на таран українського Буксира...

    Якщо вони вже так сильно бояться наших Буксирів, то мабуть, їх Імперіі - хана.

    Отже, готуймося до Великої війни з Московією.

    Інтуітивно, вона - Війна - почнеться після парламентських виборів.

    P.S. Цей пост не для політиків, які вже бачать себе президентами, депутатами і чиновниками.

    Це засторога для тих, хто буде, до останнього подиху обороняти свою Націю, Державу, Землю, Родини, Дітей...

    Готуймося і гуртуймося, Браття і Сестри!

    Дав би Бог, щоб я помилявся.

    Джерело: блог Дмитра Яроша

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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