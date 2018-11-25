Готуймося до Великої війни з Московією

Дмитро Ярош Народний депутат України

Дмитро Ярош

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Росіяни зі стрільбою захопили три українських судна в Азовському морі

Цей пост не для політиків, які вже бачать себе президентами, депутатами і чиновниками

Якось дивно...

Озброєний сучасний російський катер пішов на таран українського Буксира...

Якщо вони вже так сильно бояться наших Буксирів, то мабуть, їх Імперіі - хана.

Отже, готуймося до Великої війни з Московією. Інтуітивно, вона - Війна - почнеться після парламентських виборів. P.S. Цей пост не для політиків, які вже бачать себе президентами, депутатами і чиновниками. Це засторога для тих, хто буде, до останнього подиху обороняти свою Націю, Державу, Землю, Родини, Дітей... Готуймося і гуртуймося, Браття і Сестри! Дав би Бог, щоб я помилявся.

Джерело: блог Дмитра Яроша

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