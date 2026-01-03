Міжнародне право померло не сьогодні – його вбили ще у 2014 році

Допис про геополітику

Боже, дякую за те, що тварюка-Путін – просто «міль», не варта уваги… Крові, звичайно, він нам ще попʼє, та у геополітиці він вже ніхто…

І ті, хто кричить «про невдалу долю венесуельського народу», «вільну палестину» тощо, хто кричить «про зміну світового устрою», про «право сили, а не право міжнародного права», чомусь ніколи не звертали уваги і не слали дебільні флотилії до берегів Українського Криму, де корінний Кримськотатарський народ, сповідуючи Іслам, з 2014 року перебуває у черговій окупації; не проводили автопробігів у Бучу; не зважали на тотальне знищення Херсона тощо-тощо…

Чомусь ця вся лівацька публіка мовчить про злочини пацаків в Україні. Чомусь для них проерефівський диктатор Мадуро набагато цінніший трирічного дитя і його мами, які ось-ось загинули у Харкові, а їх бездиханні тіла дістали з-під завалів їхнього мирного будинку…

Вам йдеться про «міжнародне право»? Немає його з 2014 року! Немає ніякого міжнародного права!

І те, що американці провели дуже вдалу спеціальну військову операцію, без втрат особового складу, у Венесуелі, – це чудово! На одного союзника Кремля може стати менше…

Ще б так вийшло з Іраном… а ще б стерти з лиця землі комуняк Північної Кореї… було б супер! Всі, хто є союзниками ерефії – вороги. Якщо ці вороги знищуються – це добре для України. Я все сказав.