Головна Думки вголос Дмитро Ярош
search button user button menu button
Дмитро Ярош Командувач Української добровольчої армії, колишній лідер та засновник організації «Правий сектор»

Міжнародне право померло не сьогодні – його вбили ще у 2014 році

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Немає ніякого міжнародного права!
фото: depositphotos.com

Допис про геополітику

Боже, дякую за те, що тварюка-Путін – просто «міль», не варта уваги… Крові, звичайно, він нам ще попʼє, та у геополітиці він вже ніхто…

І ті, хто кричить «про невдалу долю венесуельського народу», «вільну палестину» тощо, хто кричить «про зміну світового устрою», про «право сили, а не право міжнародного права», чомусь ніколи не звертали уваги і не слали дебільні флотилії до берегів Українського Криму, де корінний Кримськотатарський народ, сповідуючи Іслам, з 2014 року перебуває у черговій окупації; не проводили автопробігів у Бучу; не зважали на тотальне знищення Херсона тощо-тощо…

Чомусь ця вся лівацька публіка мовчить про злочини пацаків в Україні. Чомусь для них проерефівський диктатор Мадуро набагато цінніший трирічного дитя і його мами, які ось-ось загинули у Харкові, а їх бездиханні тіла дістали з-під завалів їхнього мирного будинку…

Вам йдеться про «міжнародне право»? Немає його з 2014 року! Немає ніякого міжнародного права!

І те, що американці провели дуже вдалу спеціальну військову операцію, без втрат особового складу, у Венесуелі, – це чудово! На одного союзника Кремля може стати менше…

Ще б так вийшло з Іраном… а ще б стерти з лиця землі комуняк Північної Кореї… було б супер! Всі, хто є союзниками ерефії – вороги. Якщо ці вороги знищуються – це добре для України. Я все сказав.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін росія війна Дональд Трамп Венесуела

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Одеса після атаки російських БпЛА у ніч на 28 грудня
Атака на Одесу, вибухи у РФ, Зеленський прибув до США: головне за ніч
28 грудня, 2025, 05:49
Росія вперше закуповує критичне обладнання для АЕС у Китаю
Росія вперше закуповує критичне обладнання для АЕС у Китаю
27 грудня, 2025, 00:58
Складові Сил оборони і підрозділи Збройних сил і підрозділи ДПСУ не дають ворогу просунутися вглиб України
Прикордонники повідомили про ситуацію в Грабовському
25 грудня, 2025, 11:28
Олександр Хоменко провів на позиціях 76 днів
«До смерті ставтеся з повагою». Солдат, який беззмінно провів на позиціях 76 днів, розказав, як воїни долають страх
17 грудня, 2025, 17:16
Наслідки ударів по Росії 14 грудня
Генштаб відзвітував про уражені об’єкти в Росії та на окупованих територіях
14 грудня, 2025, 11:52
Поки існує Російська Федерація і Російська імперія, війна не закінчиться ніколи, вважають військові
Росія вимагає віддати Донбас без бою. Що на це відповідають на передовій?
13 грудня, 2025, 19:15
Рютте підкреслив, що багато союзників Альянсу не усвідомлюють повної серйозності загрози з боку Росії в Європі
Росія повернула війну до Європи – генсек НАТО
12 грудня, 2025, 01:25
Масові прольоти дронів у Німеччині збігаються з курсуванням російських вантажних суден
Невпізнані дрони над Німеччиною: секретні звіти показали, до чого тут Росія
11 грудня, 2025, 12:23
Піхотинці 31-ї бригади вижили 62 дні під землею під обстрілами та безпілотниками ворога
Провели 62 дні під землею: неймовірна історія виживання військових
8 грудня, 2025, 12:05

Дмитро Ярош

Міжнародне право померло не сьогодні – його вбили ще у 2014 році
Міжнародне право померло не сьогодні – його вбили ще у 2014 році
Третя Світова почалась 24 лютого 2022 року. Що чекає Захід?
Третя Світова почалась 24 лютого 2022 року. Що чекає Захід?
Про Президента Зеленського
Про Президента Зеленського
Фронт – найголовніше. Не втримаємо його, не буде сенсу говорити про корупцію
Фронт – найголовніше. Не втримаємо його, не буде сенсу говорити про корупцію
Чи готова Україна до нових викликів?
Чи готова Україна до нових викликів?
Україна та Польща. Що мають усвідомити політики обох країн
Україна та Польща. Що мають усвідомити політики обох країн

Новини

В Україні хмарно: погода на 3 січня
Сьогодні, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua