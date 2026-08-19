Вибори під час війни – антиукраїнська диверсія

Жодних виборів до завершення війни. Зараз йдеться про виживання України

Під час екзистенційної Війни за Незалежність України, пропонувати «вибори без вибору» може або дурень, або ворог…

Бо вибори, коли ллється Кров Українців, це не про свободу і народне волевиявлення; це - про маніпуляції та фальсифікації…

Бо вибори під час війни – це:

розкол народу;

дефрагментація Сил оборони;

деморалізація Тилу;

підігрівання недоімперії, тощо…

Бо вибори зараз – це масштабна антиукраїнська диверсія.

І йдеться не про прізвища, партії чи коаліції, йдеться про виживання Нації та Держави.

Йдеться про Україну – святу Матір Героїв!

Тому, до завершення бойових дій – ніяких виборів.

Крапка.

Тримаймо стрій, українці!