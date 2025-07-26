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Дмитро Ярош Командувач Української добровольчої армії, колишній лідер та засновник організації «Правий сектор»

Фронт – найголовніше. Не втримаємо його, не буде сенсу говорити про корупцію

glavcom.ua
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Фронт – найголовніше
колаж: glavcom.ua

«Всі ми – не без гріха»

Для мене, зараз, головне – це бойове братерство всіх, хто зі зброєю у руках боронить Україну від одвічного ворога, та тих людей, хто ефективно і системно допомагають Силам оборони.

Звичайно, якщо вороги є у будь-яких структурах: НАБУ, СБУ, МВС, ДБР, ЗСУ, Офіс президента тощо – їх треба виявляти і безжалісно карати. Але, при цьому всьому, треба втриматись від «війни всіх проти всіх»… Не маю, поки що, всієї повноти інформації стосовно всього того, що відбувається у тилу.

Буду мати – зроблю відповідні висновки. Буду вважати за потрібне, поділюсь з вами… Розумію, що люди при посадах, навіть, найвищих, та структури влади – категорія змінна, а Україна – категорія постійна і вічна.

Фронт – найголовніше. Не втримаємо його, не буде сенсу говорити про корупцію. Корупція у тилу, реально, вбиває. Всі, хто це робить, незалежно від посад, є ворогами України.

Молодь у нас чудова! На жаль, матюкаються орківською мовою… Але, які часи – такі й матюки. Буде національна мовна політика, буде й нормальна українська мова. Прийде час.

НАБУ і САП – хай скористаються кредитом довіри від суспільства… Я тільки за. СБУ – одна з найкращих спецслужб світу. Важливо, щоб Службу не втягували у політичні «розборки» і дали Василю Васильовичу, з його командою, карт-бланш у нейтралізації ворогів України.

Врешті, всі ми – не без гріха. І нам всім треба бути єдиними у боротьбі з недоімперською агресією…

Головне, зберегти Державу і перемогти одвічного ворога. І хай нам, у цьому, допоможе Бог!

P.S. Хлопці з Банкової, не жартуйте з народом. Не треба. Йдеться не про вас, а про Україну.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна Офіс президента корупція в Україні НАБУ

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