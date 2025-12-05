Головна Думки вголос Дмитро Ярош
Дмитро Ярош Командувач Української добровольчої армії, колишній лідер та засновник організації «Правий сектор»

Третя Світова почалась 24 лютого 2022 року. Що чекає Захід?

Третя Світова почалась 24 лютого 2022 року, широкомасштабним нападом московської недоімперії на Україну
фото: depositphotos.com

Вісь зла наступає. Що Захід досі не зрозумів про Росію?

Країни умовного «Заходу» – європейські та північно-американські – ще так і не усвідомили всієї загрози, яку для них несе «вісь зла»…

Вони, на жаль, на нашому українському прикладі, так і не зрозуміли, що збройні сили Росії, Китаю, КНДР, Ірану – це не головний фактор впливу на потенціал їх супротивників…

Окрім офіційних силових структур, ці представники «вісі зла» активно використовують пацифікацію, політику і політиків, засоби масової інформації та соціальні мережі, пропаганду усіляких збочень, деіндустріалізацію та економічну деградацію, корупцію, масову міграцію тощо…
Використовують ультраправих і ультралівих, популістів усіх мастей, нарцистичнохворих трампів і сонних джо…. Використовують вибори і демократію, будь-що і будь-кого, аби послабити зажраний, лінивий та переляканий Захід.

Бо їх ціль: не тільки знищення України та українців, але й тотальна ліквідація західної християнської цивілізації, яка дала нове життя і поступ всьому людству.

Також, протягом останніх десятиріч, після поразки у Холодній війні, держави «вісі зла», користуючись слабким контррозвідувальним режимом, активно інфільтрували в західні країни масу диверсійно-розвідувальних груп та умовних «ждунів», які активуються при першій потребі…

Саме тому, вже зараз, над військовими базами і обʼєктами критичної інфраструктури західних країн можна бачити рої «невідомих» дронів; вже зараз, переважна більшість політичних та військових топових посадовців цих країн знаходиться у безпосередній небезпеці (вони будуть ліквідовані, як тільки розпочнеться активна фаза бойових дій); вже зараз біля літака Президента України, далеко від Росії, можна побачити знов таки ж, «невідомі» БпЛА…

І тепер, просто питання часу, коли вогонь світової війни охопить інші країни світу.

Я не маю сумніву, що це розпочнеться протягом найближчих років. Та нам, Українцям, вже не буде так важко, як іншим народам… бо ми звиклі до всього, і ми – Нація Воїнів, Козаків, Вільних та Озброєних Громадян.

І хоч Зло наступає, ми, Українці, як завжди, гідно захищаємо межу двох світів (Європи і Азії; Добра і Зла; Цивілізації та Дикості)… Ми боронимо Захід від азійських диких орд. Вистоїмо, щоб там не було, бо ми того варті! Ой чи пан, чи пропав. Двічі не вмирати!

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
