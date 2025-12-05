Третя Світова почалась 24 лютого 2022 року. Що чекає Захід?

Вісь зла наступає. Що Захід досі не зрозумів про Росію?

Країни умовного «Заходу» – європейські та північно-американські – ще так і не усвідомили всієї загрози, яку для них несе «вісь зла»…

Вони, на жаль, на нашому українському прикладі, так і не зрозуміли, що збройні сили Росії, Китаю, КНДР, Ірану – це не головний фактор впливу на потенціал їх супротивників…

Окрім офіційних силових структур, ці представники «вісі зла» активно використовують пацифікацію, політику і політиків, засоби масової інформації та соціальні мережі, пропаганду усіляких збочень, деіндустріалізацію та економічну деградацію, корупцію, масову міграцію тощо…

Використовують ультраправих і ультралівих, популістів усіх мастей, нарцистичнохворих трампів і сонних джо…. Використовують вибори і демократію, будь-що і будь-кого, аби послабити зажраний, лінивий та переляканий Захід.

Бо їх ціль: не тільки знищення України та українців, але й тотальна ліквідація західної християнської цивілізації, яка дала нове життя і поступ всьому людству.

Також, протягом останніх десятиріч, після поразки у Холодній війні, держави «вісі зла», користуючись слабким контррозвідувальним режимом, активно інфільтрували в західні країни масу диверсійно-розвідувальних груп та умовних «ждунів», які активуються при першій потребі…

Саме тому, вже зараз, над військовими базами і обʼєктами критичної інфраструктури західних країн можна бачити рої «невідомих» дронів; вже зараз, переважна більшість політичних та військових топових посадовців цих країн знаходиться у безпосередній небезпеці (вони будуть ліквідовані, як тільки розпочнеться активна фаза бойових дій); вже зараз біля літака Президента України, далеко від Росії, можна побачити знов таки ж, «невідомі» БпЛА…

Третя Світова почалась 24 лютого 2022 року, широкомасштабним нападом московської недоімперії на Україну. І тепер, просто питання часу, коли вогонь світової війни охопить інші країни світу.

Я не маю сумніву, що це розпочнеться протягом найближчих років. Та нам, Українцям, вже не буде так важко, як іншим народам… бо ми звиклі до всього, і ми – Нація Воїнів, Козаків, Вільних та Озброєних Громадян.

І хоч Зло наступає, ми, Українці, як завжди, гідно захищаємо межу двох світів (Європи і Азії; Добра і Зла; Цивілізації та Дикості)… Ми боронимо Захід від азійських диких орд. Вистоїмо, щоб там не було, бо ми того варті! Ой чи пан, чи пропав. Двічі не вмирати!