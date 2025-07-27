Про Президента Зеленського

«У березні чи квітні 2022-го року я назвав Президента України своїм братом по зброї»

У березні чи квітні 2022-го року я назвав Президента України своїм братом по зброї… Бо він, разом з усім українським народом, став на захист України.

Чесно говорю вам, друзі, що я не шкодую за це. То було від чистого серця і я говорив те, що думаю…

За ці буремні роки війни за незалежність багато чого відбулося… Влада зробила багато помилок, а дехто з них – і злочинів., які безумовно мають бути покарані… Але, зараз, коли державність нації висить на волосинці, я хочу сказати про єдність…

Президент України – не просто прізвище та імʼя, ця посада – це символ нашої боротьби, як Прапор, як Герб… Тому, повага до неї має бути у всіх громадян.

Президент України – Верховний Головнокомандувач. Тому я, як керівник невеликої частини Сил Оборони України, буду і далі говорити про те, що Верховний Головнокомандувач, як і Головнокомандувач ЗСУ, як і голова СБУ, як і міністр оборони, як і керівники САП і НАБУ, як і міністр МВС тощо – мої брати по зброї.

Чи вони праведні? Навряд чи. Але єдність проводу держави і народу – запорука майбутньої перемоги української ідеї та зброї. Тому, пане Зеленський, робіть правильні висновки з помилок, відходьте від поганих шаблонів, зробіть чистку своїх «авгієвих стаєнь»…

Я, як і більшість адекватних людей у нашій державі, завжди готовий вам потиснути руку…

Бо ворог у нас, найголовніший, один – московська недоімперія. А у єдності нас всіх – майбутня Перемога.