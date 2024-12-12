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Дмитро Ярош Командувач Української добровольчої армії, колишній лідер та засновник організації «Правий сектор»

Чи готова Україна до нових викликів?

glavcom.ua
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Крок за кроком до відродження нації
фото з відкритих джерел

«Майбутнє Української нації – це безкомпромісна боротьба як з одвічним ворогом»

Я не знаю, що буде у найближчому майбутньому, бо є різні сценарії розвитку подій: позитивні та негативні; війна, перемирʼя, мир; перемога і поразка тощо…

Врешті, все у руках Божих, наших та тих держав, які нам допомагають.

Та я переконаний, що майбутнє Української нації – це безкомпромісна боротьба як з одвічним ворогом – московською недоімперією (їі цілковита поразка і ліквідація); так й ідеологічна війна з космополітично-лібералістичною лівацькою доктриною та практикою, яка нищить душі народів (вона, з часом, теж програє)…

Тільки так ми, Українці, виборемо свою свободу, досягнемо справедливості, отримаємо добробут, ствердимо українську самоідентифікацію…

Памʼятаймо слова одного з основоположників ідеології українського націоналізму Миколи Міхновського: «Доки хоч на однім клапті Української території пануватиме чужинець, … доти всі покоління українців йтимуть на війну».

А також, не треба забувати як казав один Український Генерал: «Як би важко нам не було, але точно не буде соромно.»

Якщо, раптом, «гаряча фаза» Війни припиниться, то ми всі маємо чітко усвідомлювати, що можливе перемирʼя з орками – тимчасове, тому тримаймо стрій завжди, гартуймо дух і тіло, при будь-яких сценаріях, спільно готуймо Відвоювання – Українську Реконкісту!

І хай допоможе нам Бог!

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна українці перемога

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